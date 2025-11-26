«Все сокровища мира — ей»: Жуков раскрыл, кто является самой важной женщиной в его жизни
Жуков назвал маму главным человеком своей жизни и пообещал ей все сокровища мира
В преддверии Дня матери певец Сергей Жуков поделился трогательными воспоминаниями о своей маме.
В беседе с Общественной Службой Новостей артист подчеркнул, как важно ценить и любить родителей.
«Мамулечек нужно беречь, это самое главное сокровище», — отметил мужчина.
Он призвал всех детей больше общаться с матерями, интересоваться их делами и уделять время. Для родителей такие моменты имеют огромное значение. Сергей признался, что готов подарить маме все сокровища мира. Однако для ее счастья достаточно услышать от сына теплые слова.
«Роднее у нас в жизни никого нет», — добавил певец.
Артист вдохновляет своих поклонников помнить о важности семейных связей и проявлять заботу о родителях.