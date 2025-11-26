«Все сокровища мира — ей»: Жуков раскрыл, кто является самой важной женщиной в его жизни

26 ноября 2025, 15:16

Жуков назвал маму главным человеком своей жизни и пообещал ей все сокровища мира

Сергей Жуков (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

В преддверии Дня матери певец Сергей Жуков поделился трогательными воспоминаниями о своей маме.





В беседе с Общественной Службой Новостей артист подчеркнул, как важно ценить и любить родителей.





«Мамулечек нужно беречь, это самое главное сокровище», — отметил мужчина.

«Роднее у нас в жизни никого нет», — добавил певец.