Не общается с единственной дочерью и чуть не умер: что скрывается за успешной карьерой звезды сериала «Горячев и другие» Игоря Бочкина?
Игорь Иванович Бочкин — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист Российской Федерации. 17 февраля ему исполняется 69 лет. В начале 2000-х годов артист оказался на грани жизни и смерти, однако сумел изменить образ жизни и продолжить творческую деятельность. О том, что произошло с Игорем Бочкиным и как он живёт сегодня, — в материале «Радио 1».
Биографич Игоря Бочкина: ранние годы и начало творческого путиИгорь Бочкин родился 17 февраля 1957 года в Москве. В его семье не было представителей творческих профессий, и в юности он не планировал становиться актёром — молодой человек намеревался связать жизнь с инженерным делом. В школе он хорошо учился, занимался спортом и последовательно шёл к намеченной цели.
Переломный момент произошёл, когда Бочкину было 15 лет. В фойе кинотеатра к нему подошла незнакомая женщина — ассистент режиссёра фильма «Огоньки». Она посчитала, что внешность подростка подходит для роли героя картины, взяла контакты и пригласила на съёмки. В результате он исполнил роль Кузьки Журавлёва. Затем последовала работа в фильме «Красно солнышко», где он сыграл Мишу Башарина. Обе картины вышли на экраны в 1972 году.
На тот момент актёр относился к съёмкам как к случайному и несерьёзному эпизоду в жизни: процесс казался утомительным, а актёрская профессия не вызывала особого энтузиазма. Однако постепенно он втянулся и осознал, что актёрская профессия может стать для него делом жизни.
После окончания школы Бочкин отслужил в армии. Вернувшись, он подал документы в ГИТИС и успешно сдал вступительные экзамены. Обучение завершилось в 1981 году.
Театральная карьера Игоря БочкинаПосле выпуска из ГИТИСа Игорь Бочкин начал работать в Московском драматическом театре, где был занят в спектаклях «Район посадки неизвестен», «Берег» и «Пролетая над гнездом кукушки».
Спустя девять лет он перешёл в Московский драматический театр имени А. С. Пушкина. Здесь артист играл в постановках «Террористы», «Варшавская мелодия», «Путники в ночи», «Прошлым летом в Чулимске» и других. В этом театре он прослужил почти 30 лет. Впоследствии актёр покинул его без громких конфликтов.
«Ушёл без скандалов. Не грозился, что уйду, а пришёл и подал заявление. В театре мне стало неинтересно. Страшная рутина, нет места для творчества. Раньше работал с большими режиссёрами, в частности с Романом Козаком. Сейчас в театре своя тусовка, свои игры, в которых не хочу участвовать», — говорил Бочкин.Сегодня он периодически выступает в качестве режиссёра. В 2020 году Бочкин поставил спектакль «Формула счастья» по пьесе Жеральда Сиблейраса и Жанна Делля, исполнив в нём главную роль вместе с Еленой Валюшкиной.
Роли в кино и телевизионные проектыНа экране Игорь Бочкин впервые появился в 1988 году в комедии «ЧП районного масштаба», снятой по повести Юрия Полякова. В 1990 году он исполнил отрицательную роль в криминальной драме «Взбесившийся автобус». Широкую известность актёру принёс многосерийный проект «Горячев и другие». Популярность оказалась настолько высокой, что выходить на улицу или даже появляться в подъезде стало затруднительно из-за внимания фанаток.
При этом артист подчёркивал, что избирательно относится к предложениям и избегает участия в проектах, требующих постоянной занятости без творческой глубины.
«Я человек скромный. А после сериала "Горячев и другие" нельзя было выйти не только на улицу, но даже на лестничную клетку. Это был один из первых сериалов, который посмотрел буквально каждый. А что такое 130 серий? Хоть одну серию каждый увидит. Но я, как правило, от таких проектов отказываюсь. Получается: на съёмки нужно ходить, как на завод, что ли? А роль-то чем наполнять? Я очень избирательно подхожу к предложениям», — отмечал актер.В 1995 году он вместе с Мариной Могилевской и Владимиром Балкашиновым снялся в мелодраме «Репортаж». За роль в криминальной комедии 1996 года «Барханов и его телохранитель» Бочкин был номинирован на приз в категории «Лучшая мужская роль» на фестивале «Киношок».
В 2005 году вышла драма «Дунечка», где Бочкин сыграл отца главной героини в исполнении Марии Возбой. В сериале «Бешеная» он воплотил образ милиционера, расследующего дела наркоторговцев и в итоге вынужденного уйти со службы. Сюжет основан на книгах Александра Бушкова.
В детективе «Приключения нотариуса Неглинцева» актёр исполнил роль неуклюжего нотариуса. Картину сначала показали в Европе. В России вышла в 2014 году. В 2016 году Игорь Бочкин сыграл мэра Сергея Лупарева в мелодраме «Когда прошлое впереди», а затем снялся в проекте «Любовная сеть» с Натальей Вдовиной. В 2017 году на экраны вышли фильмы «Верность» с Еленой Полянской и «Челночницы. Продолжение».
«Для профессии нужно уметь сыграть все — и высокое, и низкое. Есть очень известные актёры, которые ужасно возмущаются, если вдруг им предлагают сыграть отрицательного персонажа. "Как можно? Я сама чистота! Я слеза! Все тогда разрушится!" Я же считаю, что актёр не должен зацикливаться», — делился артист.В 2021 году Игорь снялся в четырёхсерийной мелодраме «Добрая душа» режиссёра Анатолия Матешко. Главную роль исполнила Анна Кошмал. В 2023 году актёр снялся в драме «Нулевой пациент», посвящённой вспышке ВИЧ-инфекции в детской больнице Элисты в 1988 году. Всего в фильмографии Игоря Бочкина более 80 работ.
Личная жизнь Игоря БочкинаПервой супругой Игоря Бочкина стала его сокурсница Алиса Завенягина. Их брак продлился до окончания ГИТИСа. По словам актёра, причиной расставания стала его неверность, а также ревность супруги к профессиональным успехам.
«Игорь пришёл на курс после армии, успев отучиться год в Ярославском военном училище. Он был взрослее нас и опытнее. А я — домашняя девочка, голубой ангел, совсем юная. Сначала отрицательно к нему относилась, но очень быстро у нас закрутился роман. Даже не роман, а пронзительная, первая, настоящая любовь! Этот период я считаю одним из самых счастливых в моей жизни! Мы настолько были влюблены друг в друга, что в первый год испытывали неимоверное ощущение чуда. За год до развода мы часто ругались. Игорь любил погулять иногда, оттянуться. Изменял ли он мне? Может быть. Но я не уверена, что он по природе своей Казанова или донжуан», — вспоминала Алиса.Второй женой стала Светлана, с которой он познакомился на съёмках фильма «Такая жёсткая игра — хоккей». В браке родилась дочь Александра. Вскоре после её рождения супруги расстались. Дочь вместе с матерью уехала в Испанию. По признанию актёра, с дочерью он не общается.
«Расстались из-за моих баб, я дико гульбанил, такого шороху давал!» — признавался Бочкин.По словам Игоря, он ничего не знает о жизни Александры. Он признался, что общаться с ней ему не дали. Девочке было полгода, когда ее родители развелись. Бочкин надеется, что Саша его не помнит, и отсутствие отца в ее жизни не стало болезненным опытом.
«Я очень не люблю это словосочетание — "воскресный папа", когда дают возможность увидеться с ребёнком только в определённый день. Считаю, это не воспитание», — комментировал он.Третьей супругой стала Светлана Зубкова. На момент их знакомства она была замужем за другим, однако Бочкина это не смутило. Вскоре они поженились. Брак продлился 14 лет и завершился разводом из-за неверости артиста.
В 2002 году Игорь Бочкин женился на актрисе Анне Легчиловой. Супруга младше его на 12 лет. В 2016 году у пары родился сын, о чём стало известно спустя три года.
Именно встреча с Анной стала поворотным моментом: актёр полностью отказался от алкоголя. В начале 2000-х годов артист перенёс тромбоз, который привёл к коме. Врачи оценивали состояние как крайне тяжёлое и не были уверны в том, что мужчина останется жив. Они даже пустили к нему жену, чтобы та смогла попрощаться с ним.
«Нагрузка была страшная. Сначала Аня меня в Таиланд Новый год встречать потащила. Я вернулся с кишечной заразой. А потом — Израиль, Канада, Америка. Антреприза. По ночам на университетской сцене Шукшина репетировал. И организм не выдержал. Увезли в реанимацию. Потихоньку восстановился. На улицу стал выходить. Вернулся в обычный режим. Работа в театре, съёмки, антрепризы. Обязательная зарядка и побольше свежего воздуха», — рассказывал актер.
Игорь Бочкин пережил клиническую смерть, но смог восстановиться, полностью пересмотрев образ жизни. Сегодня он не употребляет алкоголь, регулярно занимается спортом и внимательно следит за здоровьем.
Позиция Игоря Бочкина о родине и памятиИгорь Бочкин убеждён, что память о прошлом должна быть важной частью воспитания подрастающего поколения.
«Родина у человека одна. Как бы ты ни бултыхался — одна. И вот это, что мы пытаемся здесь сделать, начиная спектакль: встретились два одиночества, он и она, улыбнулись, поговорили. И потом это те люди, кому по 60 лет. Они нам рассказывают, что нужно помнить, кто, как и что отдал за эту страну», — заявил он.По мнению актёра, ироничное отношение к значимым историческим событиям и символам привело к утрате важных знаний у молодёжи.
«Мы много ухмылялись в своей жизни. Все эти линейки пионерские, в октябрята принимали на Красной площади, возложение венков. Одни ухмылки у нас были. К чему это привело? Давайте выйдем на улицу и спросим у любого человека, любого возраста, что такое ВЛКСМ. Это память», — подчеркнул Бочкин.