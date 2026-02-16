16 февраля 2026, 16:41

Игорь Бочкин (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Игорь Иванович Бочкин — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист Российской Федерации. 17 февраля ему исполняется 69 лет. В начале 2000-х годов артист оказался на грани жизни и смерти, однако сумел изменить образ жизни и продолжить творческую деятельность. О том, что произошло с Игорем Бочкиным и как он живёт сегодня, — в материале «Радио 1».





Содержание Биографич Игоря Бочкина: ранние годы и начало творческого пути Театральная карьера Игоря Бочкина Роли в кино и телевизионные проекты Личная жизнь Игоря Бочкина Позиция Игоря Бочкина о родине и памяти Игорь Бочкин сегодня

Биографич Игоря Бочкина: ранние годы и начало творческого пути

Игорь Бочкин (фото: кадр из фильма «Красно солнышко»)

Театральная карьера Игоря Бочкина

«Ушёл без скандалов. Не грозился, что уйду, а пришёл и подал заявление. В театре мне стало неинтересно. Страшная рутина, нет места для творчества. Раньше работал с большими режиссёрами, в частности с Романом Козаком. Сейчас в театре своя тусовка, свои игры, в которых не хочу участвовать», — говорил Бочкин.

Игорь Бочкин и Олеся Железняк (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Роли в кино и телевизионные проекты

«Я человек скромный. А после сериала "Горячев и другие" нельзя было выйти не только на улицу, но даже на лестничную клетку. Это был один из первых сериалов, который посмотрел буквально каждый. А что такое 130 серий? Хоть одну серию каждый увидит. Но я, как правило, от таких проектов отказываюсь. Получается: на съёмки нужно ходить, как на завод, что ли? А роль-то чем наполнять? Я очень избирательно подхожу к предложениям», — отмечал актер.

Игорь Бочкин (фото: кадр из сериала «Горячев и другие»)

«Для профессии нужно уметь сыграть все — и высокое, и низкое. Есть очень известные актёры, которые ужасно возмущаются, если вдруг им предлагают сыграть отрицательного персонажа. "Как можно? Я сама чистота! Я слеза! Все тогда разрушится!" Я же считаю, что актёр не должен зацикливаться», — делился артист.

Личная жизнь Игоря Бочкина

«Игорь пришёл на курс после армии, успев отучиться год в Ярославском военном училище. Он был взрослее нас и опытнее. А я — домашняя девочка, голубой ангел, совсем юная. Сначала отрицательно к нему относилась, но очень быстро у нас закрутился роман. Даже не роман, а пронзительная, первая, настоящая любовь! Этот период я считаю одним из самых счастливых в моей жизни! Мы настолько были влюблены друг в друга, что в первый год испытывали неимоверное ощущение чуда. За год до развода мы часто ругались. Игорь любил погулять иногда, оттянуться. Изменял ли он мне? Может быть. Но я не уверена, что он по природе своей Казанова или донжуан», — вспоминала Алиса.

Игорь Бочкин (фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)

«Расстались из-за моих баб, я дико гульбанил, такого шороху давал!» — признавался Бочкин.

«Я очень не люблю это словосочетание — "воскресный папа", когда дают возможность увидеться с ребёнком только в определённый день. Считаю, это не воспитание», — комментировал он.

«Нагрузка была страшная. Сначала Аня меня в Таиланд Новый год встречать потащила. Я вернулся с кишечной заразой. А потом — Израиль, Канада, Америка. Антреприза. По ночам на университетской сцене Шукшина репетировал. И организм не выдержал. Увезли в реанимацию. Потихоньку восстановился. На улицу стал выходить. Вернулся в обычный режим. Работа в театре, съёмки, антрепризы. Обязательная зарядка и побольше свежего воздуха», — рассказывал актер.

Игорь Бочкин (фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)

Позиция Игоря Бочкина о родине и памяти

«Родина у человека одна. Как бы ты ни бултыхался — одна. И вот это, что мы пытаемся здесь сделать, начиная спектакль: встретились два одиночества, он и она, улыбнулись, поговорили. И потом это те люди, кому по 60 лет. Они нам рассказывают, что нужно помнить, кто, как и что отдал за эту страну», — заявил он.

«Мы много ухмылялись в своей жизни. Все эти линейки пионерские, в октябрята принимали на Красной площади, возложение венков. Одни ухмылки у нас были. К чему это привело? Давайте выйдем на улицу и спросим у любого человека, любого возраста, что такое ВЛКСМ. Это память», — подчеркнул Бочкин.

Игорь Бочкин сегодня