«Вот такой список»: Катя Лель рассказала о нежелании выходить замуж за иностранца
Певица Катя Лель рассказала о поиске партнёра в России
Народная артистка РФ Катя Лель заявила, что по-прежнему верит в настоящую любовь и готова на смелые поступки ради близкого человека. При этом в её жизни пока нет мужчины, который мог бы стать таким избранником.
В беседе с Пятым каналом артистка отметила, что в настоящее время не планирует выходить замуж.
«Но если вдруг завтра я увижу этого человека, который меня сразит наповал, в которого я влюблюсь и который в меня безумно влюбится, кто знает. А вдруг да?», — пояснила она.По словам Лель, ради единственного мужчины она готова на многое. Однако важным условием для неё остаются не только взаимные чувства, но и общие жизненные ценности. При этом певица добавила, что хотела бы построить отношения с гражданином России, а не с иностранцем.
«Там будет вот такой список: осознанный, прежде всего, добрый, свободный. Всё», — поделилась артистка.Ранее Катя Лель высказалась о поездке в «место силы».