«Вот такой список»: Катя Лель рассказала о нежелании выходить замуж за иностранца

16 февраля 2026, 13:43

Певица Катя Лель рассказала о поиске партнёра в России

Катя Лель (Фото: Instagram* @katyalelofficial)

Народная артистка РФ Катя Лель заявила, что по-прежнему верит в настоящую любовь и готова на смелые поступки ради близкого человека. При этом в её жизни пока нет мужчины, который мог бы стать таким избранником.





В беседе с Пятым каналом артистка отметила, что в настоящее время не планирует выходить замуж.

«Но если вдруг завтра я увижу этого человека, который меня сразит наповал, в которого я влюблюсь и который в меня безумно влюбится, кто знает. А вдруг да?», — пояснила она.

«Там будет вот такой список: осознанный, прежде всего, добрый, свободный. Всё», — поделилась артистка.