«Хорошо поплыл»: Юный сын Дубцовой окрутил экс-возлюбленную 63-летнего Лепса

16 февраля 2026, 15:35

Сын Ирины Дубцовой публично флиртовал с бывшей избранницей Григория Лепса

Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)

19-летний сын Ирины Дубцовой Артём Черницын попал в объективы камер на дне рождения бывшей девушки Григория Лепса Авроры Кибы. Подробности сообщает издание VOICE.





На празднике между именинницей и молодым музыкантом возникла взаимная симпатия. Гости наблюдали за их оживлённой беседой и флиртом. Позже Артём опубликовал в соцсетях видео, на котором Аврора трепетно обнимает его под песню Леонида Агутина и Анжелики Варум.

«Всё в твоих руках, Аврора», — прокомментировал он момент близости.