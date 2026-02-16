«Хорошо поплыл»: Юный сын Дубцовой окрутил экс-возлюбленную 63-летнего Лепса
Сын Ирины Дубцовой публично флиртовал с бывшей избранницей Григория Лепса
19-летний сын Ирины Дубцовой Артём Черницын попал в объективы камер на дне рождения бывшей девушки Григория Лепса Авроры Кибы. Подробности сообщает издание VOICE.
На празднике между именинницей и молодым музыкантом возникла взаимная симпатия. Гости наблюдали за их оживлённой беседой и флиртом. Позже Артём опубликовал в соцсетях видео, на котором Аврора трепетно обнимает его под песню Леонида Агутина и Анжелики Варум.
«Всё в твоих руках, Аврора», — прокомментировал он момент близости.В личном блоге именинница разместила подборку снимков с торжества. Сын Дубцовой поддержал общение в комментариях. Он оставил запись: «Крейсер «Аврора» хорошо поплыл». Девушка оценила шутку лайком, но не стала отвечать письменно.
