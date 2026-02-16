«Он мой друг»: Никита Высоцкий оценил возвращение Михаила Ефремова на сцену
Никита Высоцкий высоко оценил игру Михаила Ефремова в спектакле «Без свидетелей»
Режиссёр Никита Высоцкий высоко оценил актёрскую работу Михаила Ефремова в спектакле «Без свидетелей». Об этом сообщает Национальная служба новостей.
По словам Высоцкого, артист не утратил профессионализма за время вынужденного перерыва в театральной деятельности.
«Он мой друг, я за него рад, что он спустя многие годы не потерял, он не хуже играет, чем раньше», — отметил Никита Владимирович.Кроме того, режиссёр подчеркнул, что не видит необходимости сравнивать спектакль с одноимённым фильмом, назвав постановку самостоятельным и качественным произведением.
Премьера спектакля «Без свидетелей» состоялась 14 февраля на сцене театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Для Михаила Ефремова эта работа стала первой после освобождения из колонии. Главные роли в постановке исполнили заслуженный артист России и народная артистка России Анна Михалкова.