«Он мой друг»: Никита Высоцкий оценил возвращение Михаила Ефремова на сцену

16 февраля 2026, 15:09

Никита Высоцкий высоко оценил игру Михаила Ефремова в спектакле «Без свидетелей»

Михаил Ефремов (Фото: кадр из сериала «Фурцева. Легенда о Екатерине»)

Режиссёр Никита Высоцкий высоко оценил актёрскую работу Михаила Ефремова в спектакле «Без свидетелей». Об этом сообщает Национальная служба новостей.





По словам Высоцкого, артист не утратил профессионализма за время вынужденного перерыва в театральной деятельности.

«Он мой друг, я за него рад, что он спустя многие годы не потерял, он не хуже играет, чем раньше», — отметил Никита Владимирович.