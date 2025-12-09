Не общается с сыновьями, а бывшая обвинила в физическом насилии: как живет звезда «Кармелиты» Денис Матросов и как он врезался в машину ГАИ?
Денис Матросов — российский режиссёр, продюсер, актёр театра и кино, хорошо знакомый зрителям по ролям в популярных сериалах и театральных постановках. За кадром его жизнь не менее насыщенная: артист пережил несколько тяжёлых разводов, оказался втянут в затяжной конфликт с бывшей гражданской женой и до сих пор не поддерживает отношения с двумя старшими сыновьями. 10 декабря ему исполняется 53 года. О том, как складывался его творческий путь, почему долго не мог обрести личное счастье и как врезался в машину ГИБДД — в материале «Радио 1».
Биография Дениса Матросова: ранние годы и семьяДенис Матросов появился на свет 10 декабря 1972 года в Москве. Его мать была учителем начальных классов, отец — архитектором. Вместе они растили сына и дочь. Однако семейную идиллию разрушила трагедия: когда Денису исполнилось 11 лет, его отец умер из-за врачебной ошибки. С этого момента матери пришлось самостоятельно обеспечивать и воспитывать двоих детей.
Профессию артиста Денис поначалу вовсе не рассматривал. Всё изменилось благодаря учительнице русского языка и литературы, которая предложила ему выступить на школьном конкурсе чтецов. Подросток одержал победу, а затем занял первое место и на районном, и на городском соревнованиях. Тогда у Матросова возник интерес к актёрству.
Первые шаги к славе: работа на телевидении и поступление в МХАТПосле школы Денис рано попал на экран — в 17 лет стал ведущим популярной детской программы «В гостях у сказки». Этот опыт помог ему почувствовать уверенность перед камерой и дал понимание, как устроена телеиндустрия.
Получив первые навыки, юноша без труда поступил в МХАТ, где начал профессиональное образование по актёрскому направлению. Уже во время учёбы он снимался в кино. В 1990 году на экраны вышла лента Владимира Шамшурина «Сделано в СССР», где Денис сыграл эпизодическую роль фотографа.
Закончив МХАТ в 1991 году, он поступил в театральное училище им. Щепкина, где продолжил обучение ещё три года. На выпуске Денис представил сразу три дипломные роли — Аттилио в постановке «Суббота, воскресенье, понедельник», Дона Педро в «Дон Хиль зелёные штаны» и Предателя в спектакле «Страх и нищета третьей империи». Параллельно он занимался озвучиванием мультфильмов, фильмов и компьютерных игр — его голосом говорили Дональд Дак, Тигр из «Винни-Пуха», рыбка Фредди и другие персонажи.
Театральная карьера: служба в Театре Российской Армии и новые проектыПосле выпуска Матросов поступил в Театр Российской Армии, где проработал восемь лет. За это время он сыграл ключевые роли в знаковых постановках: Нестора в «Британике», Гюстава в «Даме с камелиями», Графа Лестера в «Вашей сестре и пленнице» и других спектаклях. Спортивная внешность и выразительная подача быстро сделали его любимцем зрителей.
«Театр — это база. Основа, благодаря которой я не выпал из профессии в лихие 90-е. Кино не снимали, сериалов не было, а театр был. Многие тогда расстались с творчеством. Денег, правда, тогда не платили, как, собственно, и сейчас зарплаты в академических театрах мизерные. Но я и фуры с рыбой разгружал, и озвучкой занимался. Выжил», — вспоминал актер.В 2002 году актёр перешёл в филиал театра имени Маяковского, где его работа продолжилась новыми проектами. В 2003-м он участвовал в постановке Герда Альбрехта — необычной версии «Евгения Онегина» на музыку Сергея Прокофьева 1936 года. Позднее в активе артиста появились спектакли «Будьте здоровы, Месье!», «Ханума», «Трамвай "Желание"», «Безумства любви» и другие.
Собственный театр: создание коллектива и режиссёрские успехиВ 2016 году Денис Матросов основал собственный творческий коллектив — «Театр Дениса Матросова». Первая постановка «Двое в лифте, не считая текилы», где он играл вместе с Дмитрием Орловым, получила премии за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль на фестивале «Амурская осень». Популярностью пользовалась и комедия «Ты будешь мой!», в которой выступили Максим Романов, Екатерина Волкова и Полина Борунова.
«Основа нашего театра — это умная комедия. Ненавижу пошлость, глупость и откровенное безвкусие, которое выдают за современное искусство, типа интерпретации классики с голыми актерами и потоком мата со сцены. Может быть, поэтому зрители и оценили наши спектакли, потому что они о главном, о любви, о добре, и с юмором», — отмечал Матросов.В период пандемии артист начал сотрудничество с Московским областным театром драмы и комедии в Ногинске — ранее он уже появлялся здесь как актёр и продюсер. На этот раз Матросов заявил о себе как режиссёр. Его спектакль «Я подарю тебе небо» стал успешным и собрал положительные отзывы зрителей.
Денис Матросов в телевидение и радиоУспешный старт в детской телепрограмме дал Денису возможность продолжить работу на ТВ. В 1992 году он стал ведущим проекта «6 соток» на РТР. В 1995-м вёл телефестиваль «Теле-Граф» для каналов НТВ, ТВ-6 и «Телеэкспо», а также появлялся в утреннем шоу «Настроение» на ТВ Центре.
Параллельно Матросов продолжал заниматься дубляжом и начал работу на радио. После этого актёр на долгое время исчез с экранов. Возвращение состоялось лишь в 2010 году — в новом формате. На Первом канале он принял участие в шоу «Лед и пламень», где выступил в паре с Ириной Лобачёвой и проявил себя как талантливый фигурист, справляясь со сложными элементами.
Фильмография Дениса Матросова
- 1990 — «Сделано в СССР»;
- 2002 — «Две судьбы»;
- 2005–2010 — «Кармелита»;
- 2005 — «Любовь моя»;
- 2007 — «Держи меня крепче»;
- 2011 — «Профиль убийцы»;
- 2013 — «Дом с лилиями»;
- 2014 — «Роковое наследство»;
- 2016 — «Домохозяин»;
- 2017 — «Авария»;
- 2018 — «Цена прошлого»;
- 2018 — «Чужая»;
- 2019 — «Слепой поворот»;
- 2021 — «Потерянные»;
- 2023 — «С Днем Рождения, Вика!».
Личная жизнь Дениса Матросова: от семейных кризисов до новой любвиВ личной жизни Дениса Матросова немало драматичных эпизодов. Актёр неоднократно подчёркивал, что по характеру он однолюб и всегда стремился сохранить отношения, которые считал важными. Так было и в его союзе с Людмилой Татаровой. Сначала их совместная жизнь складывалась гармонично, и рождение близнецов Юрия и Владимира казалось новым этапом семейного счастья. Однако вскоре в отношениях возник глубокий кризис.
Людмила обвинила артиста в том, что он якобы не признаёт детей, а затем — и в рукоприкладстве. На шоу «Пусть говорят» Татарова также заявила, что Матросов не женился на ней, потому что подозревал её в желании получить московскую квартиру.
Артист опроверг обвинения в домашнем насилии и признавался, что тяжело переживал разлуку с сыновьями: женщина запретила детям видеться с отцом.
«Много лет детей настраивали против меня. В какой-то момент я плюнул, остановился в этой борьбе. Сейчас мы не общаемся. Бывшая сказала: "Умоляю, просто уйди, есть мужчина, которого они называют папой". Не знаю, насколько это правильно, но дети выросли достойными людьми. Классные парни!», — рассказывал Денис.Ситуацию усугубило то, что, как утверждал актёр, Людмила даже не внесла его в графу «отец». Более того, Татарова временно оставляла близнецов в детском доме.
«Она получила долгожданную квартиру в Москве от государства. После этого забрала детей, и дальше их воспитывал человек, которого они называли папой», — говорил артист в программе «Судьба человека».
Брак с Марией Куликовой: громкие обвинения и развод после 14 лет
Во время работы над сериалом «Две судьбы» Матросов познакомился с Марией Куликовой и их отношения быстро переросли в серьёзный союз. Пара поженилась, в 2011 году у них родился сын Иван. Со стороны супруги казались образцовой семьёй: вместе снимались в кино, строили дом, занимались воспитанием наследника.
Поэтому их развод в 2015 году стал неожиданностью. Формулировка «не сошлись характерами» не удовлетворила ни поклонников пары, ни коллег, так как они были вместе 14 лет. Позднее Куликова признавалась, что в молодости была слишком категоричной и не умела работать над отношениями, но настоящей ясности это не добавило.
Гораздо конкретнее о причинах расставания говорил сам Матросов. По его словам, серьёзную роль сыграло вмешательство третьих лиц.
«Знаете, надо меньше слушать друзей и подруг. Они накручивали Марию, говорили ей, что сотрут меня в порошок. Одна подруга Маши написала про меня выдуманную статью, в которой говорилось, что я с 2005 года изменял жене с актрисой Ириной Калининой! Это была сумасшедшая история, ведь муж Иры в то время делал у Марии в доме камин!», — рассказывал Матросов.Несмотря на болезненный разрыв, бывшие супруги сумели сохранить нормальные отношения ради сына и продолжали вместе решать все вопросы, связанные с Иваном.
Роман с Ольгой: брак, рождение ребёнка и расставание
Спустя несколько месяцев после развода у актёра начался новый роман — на этот раз с поклонницей Ольгой, которая покорила его тёплым, почти домашним жестом: подарила вязаные варежки. Пара поженилась, а в мае 2016 года у них родился сын Фёдор. Матросов относился как к родной и к дочери Ольги от первого брака — Александре.
Но в 2022 году личная жизнь Матросова пережила новый тяжёлый удар. В январе умерла его мать, и эта потеря стала для артиста огромным испытанием. А уже осенью появились слухи о серьёзных разногласиях в его браке. По словам окружения пары, Денис был настроен на развод.
«Пока Денис настроен решительно — он хочет закончить все и расстаться, так как устал от постоянных ссор, каких-то порой странных действий за своей спиной. Ситуация его сильно угнетает, еще недавно Денис был уверен, что его союз с Олей — на всю жизнь», — рассказывали друзья семьи.23 декабря Гагаринский районный суд назначил заседание о расторжении брака. После расставания бывшая жена увезла сына в другой город. Но артист говорил, что не теряет надежды на новую настоящую любовь и учится заново заботиться о себе.
«К сожалению, все свои браки я не удержал, как бы я этого ни хотел и что бы для этого ни делал, хоть и замки строил, и посуду мыл. Инициаторами расставания были прекрасные феи-орхидеи, для которых я оказывался не идеальным прЫнцем», — говорил он в интервью «Антенне-Телесемь».
Новая любовь: встреча с Оксаной Рудич-Каструбиной
Новый этап в жизни Матросова начался неожиданно — в юридической фирме, куда он обратился за помощью. Там он познакомился с её руководителем Оксаной Рудич-Каструбиной. Непринуждённый разговор за чашкой чая привел к первому свиданию, которое длилось четыре часа. Актёр понял, что нашёл «ту самую», когда увидел, с каким теплом Оксана относится к его детям.
Отношения развивались стремительно. Во время гастролей Денис сделал Оксане предложение, а в октябре 2024 года пара официально оформила брак. Супруги много времени проводят с детьми актёра и не исключают появления совместного малыша. Для этог бизнесвумен заранее заморозила яйцеклетки.
Денис Матросов сегодняНесмотря на трудности, Матросов продолжил активно работать в театре. В ноябре на сцене Театра на Мельникова прошла постановка «Ты будешь мой», где он играл вместе с Екатериной Волковой.
Осенью 2024 года артист стал гостем программы «Секрет на миллион», где откровенно рассказал о взаимоотношениях с бывшими жёнами, причинах разводов и истории знакомства с нынешней супругой.
В феврале 2025 года семья Матросова снова оказалась в центре внимания. Автомобиль, принадлежащий его жене Оксане, столкнулся с машиной ГИБДД. По предварительным данным, за рулём находился сам актёр. Он получил травму ноги, но отказался от госпитализации. Двух сотрудников полиции доставили в больницу в тяжёлом состоянии.