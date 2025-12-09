Не общается с сыновьями, а бывшая обвинила в физическом насилии: как живет звезда «Кармелиты» Денис Матросов и как он врезался в машину ГАИ?

09 декабря 2025, 19:35

Денис Матросов — российский режиссёр, продюсер, актёр театра и кино, хорошо знакомый зрителям по ролям в популярных сериалах и театральных постановках. За кадром его жизнь не менее насыщенная: артист пережил несколько тяжёлых разводов, оказался втянут в затяжной конфликт с бывшей гражданской женой и до сих пор не поддерживает отношения с двумя старшими сыновьями. 10 декабря ему исполняется 53 года. О том, как складывался его творческий путь, почему долго не мог обрести личное счастье и как врезался в машину ГИБДД — в материале «Радио 1».





Биография Дениса Матросова: ранние годы и семья

Первые шаги к славе: работа на телевидении и поступление в МХАТ

Театральная карьера: служба в Театре Российской Армии и новые проекты

«Театр — это база. Основа, благодаря которой я не выпал из профессии в лихие 90-е. Кино не снимали, сериалов не было, а театр был. Многие тогда расстались с творчеством. Денег, правда, тогда не платили, как, собственно, и сейчас зарплаты в академических театрах мизерные. Но я и фуры с рыбой разгружал, и озвучкой занимался. Выжил», — вспоминал актер.

Собственный театр: создание коллектива и режиссёрские успехи

«Основа нашего театра — это умная комедия. Ненавижу пошлость, глупость и откровенное безвкусие, которое выдают за современное искусство, типа интерпретации классики с голыми актерами и потоком мата со сцены. Может быть, поэтому зрители и оценили наши спектакли, потому что они о главном, о любви, о добре, и с юмором», — отмечал Матросов.

Денис Матросов в телевидение и радио

Фильмография Дениса Матросова

1990 — «Сделано в СССР»;

2002 — «Две судьбы»;

2005–2010 — «Кармелита»;

2005 — «Любовь моя»;

2007 — «Держи меня крепче»;

2011 — «Профиль убийцы»;

2013 — «Дом с лилиями»;

2014 — «Роковое наследство»;

2016 — «Домохозяин»;

2017 — «Авария»;

2018 — «Цена прошлого»;

2018 — «Чужая»;

2019 — «Слепой поворот»;

2021 — «Потерянные»;

2023 — «С Днем Рождения, Вика!».

Личная жизнь Дениса Матросова: от семейных кризисов до новой любви

«Много лет детей настраивали против меня. В какой-то момент я плюнул, остановился в этой борьбе. Сейчас мы не общаемся. Бывшая сказала: "Умоляю, просто уйди, есть мужчина, которого они называют папой". Не знаю, насколько это правильно, но дети выросли достойными людьми. Классные парни!», — рассказывал Денис.

«Она получила долгожданную квартиру в Москве от государства. После этого забрала детей, и дальше их воспитывал человек, которого они называли папой», — говорил артист в программе «Судьба человека».

Брак с Марией Куликовой: громкие обвинения и развод после 14 лет

«Знаете, надо меньше слушать друзей и подруг. Они накручивали Марию, говорили ей, что сотрут меня в порошок. Одна подруга Маши написала про меня выдуманную статью, в которой говорилось, что я с 2005 года изменял жене с актрисой Ириной Калининой! Это была сумасшедшая история, ведь муж Иры в то время делал у Марии в доме камин!», — рассказывал Матросов.

Роман с Ольгой: брак, рождение ребёнка и расставание

«Пока Денис настроен решительно — он хочет закончить все и расстаться, так как устал от постоянных ссор, каких-то порой странных действий за своей спиной. Ситуация его сильно угнетает, еще недавно Денис был уверен, что его союз с Олей — на всю жизнь», — рассказывали друзья семьи.

«К сожалению, все свои браки я не удержал, как бы я этого ни хотел и что бы для этого ни делал, хоть и замки строил, и посуду мыл. Инициаторами расставания были прекрасные феи-орхидеи, для которых я оказывался не идеальным прЫнцем», — говорил он в интервью «Антенне-Телесемь».

Новая любовь: встреча с Оксаной Рудич-Каструбиной

Денис Матросов сегодня