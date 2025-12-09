«Заставили»: Эксперт по лжи рассекретил Ларису Долину, заявившую в интервью о возврате денег Лурье за квартиру

09 декабря 2025, 16:45

Профайлер Анищенко: Лариса Долина лукавит, говоря о возврате денег Лурье

Лариса Долина (Фото: кадр из шоу «Пусть говорят»)

Публичное заявление Ларисы Долиной в эфире программы «Пусть говорят» вызвало диссонанс в обществе. Певица говорит о том, что приняла решение вернуть Полине Лурье деньги за квартиру, чтобы быть честной перед собой. Она называет это решение единственным справедливым и верным.





Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов, бизнес-тренер, предприниматель, блогер, автор книги «Ложь под микроскопом» Илья Анищенко в беседе с «Радио 1» заявил, что Лариса Долина в своем заявлении о возврате денег за квартиру Лурье лукавит.





«Само по себе заявление немножко странное, как мне кажется, ее заставили сказать, чтобы разрядить обстановку. Понятно, что многих она не удовлетворит, потому что все хотят наказания. В данном случае никто Долину сажать не будет, найдут какой-то рабочий компромисс для мирного урегулирования», — сказал он.

«Состояние у нее тяжелое, это правда, тут она не играет. Это похоже на состояние Пугачёвой, когда она давала интервью. По факту, у них обеих разрушилась репутация, в которой они были убеждены. Говоря, что приняла единственное решение, она не договаривает, дальше интересно одергивает голову влево, это прямо микродвижение. Причем она не кивает головой, а мотает головой из стороны в сторону», — объяснил эксперт.

«Либо она сомневается в этом, либо это было сказано по договоренности. Это будто не до конца правда. Когда она говорит, у нее на несколько секунд закрываются глаза, то есть идет блокирование визуальной информации, погружение в себя. Двояко можно трактовать», — резюмировал Анищенко.