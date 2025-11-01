Не общался с отцом два года и бросил маленькую дочь: сыну Михаила Козакова Кириллу 63 года. Как сложилась судьба актера?
2 ноября известному актёру театра и кино Кириллу Козакову исполняется 63 года. Он прославился ролями в культовых картинах «Графиня де Монсоро», «Пятая стража», «София» и многих других. Артист продолжает активно сниматься и сегодня, выбирая яркие и многослойные образы. Как складывалась биография Кирилла Козакова, чем запомнился зрителям и что известно о его личной жизни, расскажет «Радио 1».
Биография Кирилла Козакова: происхождение и семьяКирилл Михайлович Козаков родился 2 ноября 1962 года в творческой и многонациональной семье. Его отец — легендарный актёр и режиссёр Михаил Козаков, выходец из образованной еврейско-греческой династии. Мать — эстонка Грета Таар, художница по костюмам киностудии «Мосфильм».
Родители расстались, когда мальчику исполнилось три года. Несмотря на это, Кирилл сохранил с отцом тёплые и доверительные отношения.
«По жизни очень близкие, теплые. При этом, как в любой семье, наверное, когда возникают какие-то вопросы в разные периоды жизни, мы пытались их решать теми или иными способами. Иногда это получалось, иногда нет. Но, повторяю, на протяжении всей жизни они были теплыми и искренними», — вспоминал он.Отец приучал сына к классической литературе, но отговаривал от актёрской профессии, считая её тяжёлым путём.
Как Кирилл Козаков стал актёромСначала будущий актер мечтал стать оператором. Он занимался фотографией, рисовал и планировал поступать во ВГИК. Но всё изменилось случайно.
«Решение попробовать свои силы в конкурсе на актерский факультет возникло спонтанно. Как-то я пришел в школу-студию и услышал, как там проходят туры. Мне не понравилось, как там кто-то из поступающих читал. Я просто пошел и прочитал так, как я это тогда видел», — рассказал он.Таким образом артист прошел все туры в несколько театральных ВУЗов. Кирилл отмечал, что был рад попасть на курс Виктора Коршунова в училище имени М. С. Щепкина, хотя отец был категорически против его поступления на актёрский факультет, и из-за этого они не разговаривали два года.
Окончив обучение в 1984 году, он начал служить в Театре Российской армии, затем работал в Московском Новом драматическом театре, а позже — в Театре на Малой Бронной, где прослужил до 2002 года.
Театральные роли Кирилла КозаковаВ театре Кирилл Козаков сыграл десятки запоминающихся ролей. Среди них:
- Клитандр — «Жорж Данден, или Одураченный муж» (Мольер);
- Изобретатель — «Король, дама, валет» (Набоков);
- Фокин, Мясин — «Нижинский» (Бламстейн);
- Шеном-младший — «Лулу» (Ведекинд);
«В пьесе "Безымянная звезда" я играю роль, которую когда-то играл в одноименном фильме папа. Он же, как вы помните, этот фильм и поставил. Несколько лет назад мне позвонила режиссер-постановщик этого спектакля Ольга Анохина и спросила, не хочу ли я сыграть роль Грига. Когда предлагают такой материал, грех отказываться», — сказал актер.
Кирилл Козаков в кино: лучшие фильмы и сериалыКинематографическая карьера Кирилла Козакова развивалась параллельно с театром. Уже в 1980-е он снялся в ряде фильмов и телеспектаклей, в том числе под руководством отца. Настоящую славу принесла роль герцога Анжуйского в сериале «Графиня де Монсоро» (1997). После этого он стал одним из самых узнаваемых актёров своего поколения.
Известные фильмы и сериалы с Кириллом Козаковым:
- «Михайло Ломоносов» (1984);
- «Асса» (1987);
- «Романовы: Венценосная семья» (2000);
- «Кармелита. Цыганская страсть» (2008);
- «Пятая стража» (2013);
- «София» (2016);
- «Этюды о свободе» (2018–2023);
- «Этерна: Часть первая» (2022);
- «Любовь-морковь: Восстание машин» (2023).
В 2023 году Козаков появился в продолжении популярной комедии «Любовь-морковь — Восстание машин», где сыграл эксцентричного психолога-волшебника.
Личная жизнь Киррила Козакова: жёны и детиВ жизни актёра было три брака. Первая жена — Юлия, с которой у актёра родился сын Антон. Позже мальчик вместе с матерью переехал в США, в Нью-Джерси.
Второй супругой стала актриса Алёна Яковлева, дочь легендарного Юрия Яковлева. В браке родилась дочь Мария Козакова, но через два года семья распалась, когда девочке было всего четыре месяца. Яковлева признавалась, что ей было очень тяжело и обидно, она ушла в работу и съёмки, но не хотела возвращать прошлое, считала этот этап пройденным и старалась двигаться дальше.
Первое время Козаков с дочерью не общался, но со временем они наладили общение, а Мария пошла по стопам родителей, снявшись с отцом в одном из фильмов.
«Когда девочку бросает папа в детстве, ей нужно обязательно найти плохого мальчика, чтобы доказать, что она хорошая. Она выбирала все время каких-то гаденышей, которых я терпела бесконечно», — делилась Алёна в интервью.
Третья жена актера — Мария Шенгелая, дочь поэта и сценариста Юрия Ряшенцева. Совместных детей у пары нет.
Кирилл Козаков сегодняВ 2025 году Кирилл Козаков вновь обратился к жанру исторической драмы. Он сыграл лейб-медика Рауха в сериале «Натали и Александр», посвящённом истории любви Александра Пушкина и Натальи Гончаровой.
Актёр восхищался масштабом проекта и вниманием к историческим деталям: съёмки проходили в реальных усадьбах, где бывал сам Пушкин.
Также артист появился в современной адаптации «Трёх сестёр» по пьесе Чехова. В проекте участвовали Лариса Гузеева, Павел Деревянко и другие звёзды. Режиссёры подчеркнули, что роли создавались специально под актёров — без кастинга.