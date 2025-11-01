01 ноября 2025, 13:38

Кирилл Козаков (фото: РИА Новости / Александр Уткин)

2 ноября известному актёру театра и кино Кириллу Козакову исполняется 63 года. Он прославился ролями в культовых картинах «Графиня де Монсоро», «Пятая стража», «София» и многих других. Артист продолжает активно сниматься и сегодня, выбирая яркие и многослойные образы. Как складывалась биография Кирилла Козакова, чем запомнился зрителям и что известно о его личной жизни, расскажет «Радио 1». ​





Содержание Биография Кирилла Козакова: происхождение и семья Как Кирилл Козаков стал актёром Театральные роли Кирилла Козакова Кирилл Козаков в кино: лучшие фильмы и сериалы Личная жизнь Киррила Козакова: жёны и дети Кирилл Козаков сегодня

Биография Кирилла Козакова: происхождение и семья

«По жизни очень близкие, теплые. При этом, как в любой семье, наверное, когда возникают какие-то вопросы в разные периоды жизни, мы пытались их решать теми или иными способами. Иногда это получалось, иногда нет. Но, повторяю, на протяжении всей жизни они были теплыми и искренними», — вспоминал он.

Как Кирилл Козаков стал актёром

«Решение попробовать свои силы в конкурсе на актерский факультет возникло спонтанно. Как-то я пришел в школу-студию и услышал, как там проходят туры. Мне не понравилось, как там кто-то из поступающих читал. Я просто пошел и прочитал так, как я это тогда видел», — рассказал он.

Театральные роли Кирилла Козакова

Клитандр — «Жорж Данден, или Одураченный муж» (Мольер);

Изобретатель — «Король, дама, валет» (Набоков);

Фокин, Мясин — «Нижинский» (Бламстейн);

Шеном-младший — «Лулу» (Ведекинд);

«В пьесе "Безымянная звезда" я играю роль, которую когда-то играл в одноименном фильме папа. Он же, как вы помните, этот фильм и поставил. Несколько лет назад мне позвонила режиссер-постановщик этого спектакля Ольга Анохина и спросила, не хочу ли я сыграть роль Грига. Когда предлагают такой материал, грех отказываться», — сказал актер.

Кирилл Козаков в кино: лучшие фильмы и сериалы

Кирилл Козаков (фото: кадр из сериала «Пятая стража»)



«Михайло Ломоносов» (1984);

«Асса» (1987);

«Романовы: Венценосная семья» (2000);

«Кармелита. Цыганская страсть» (2008);

«Пятая стража» (2013);

«София» (2016);

«Этюды о свободе» (2018–2023);

«Этерна: Часть первая» (2022);

«Любовь-морковь: Восстание машин» (2023).

Личная жизнь Киррила Козакова: жёны и дети

«Когда девочку бросает папа в детстве, ей нужно обязательно найти плохого мальчика, чтобы доказать, что она хорошая. Она выбирала все время каких-то гаденышей, которых я терпела бесконечно», — делилась Алёна в интервью.

Кирилл Козаков с дочерью Марией (фото: Instagram* / mashakozakova)

Кирилл Козаков сегодня