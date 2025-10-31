«Должна радоваться, а не устраивать распальцовку»: Чеботиной порекомендовали пойти к психологу

31 октября 2025, 17:28

ОСН: Соседов предложил Чеботиной обратиться к психологу

Люся Чеботина (Фото: Instagram*/lusia_chebotina)

Недавно разгорелся скандал между музыкальным критиком Сергеем Соседовым и певицей Люсей Чеботиной. Шоумен заявил, что у артистки нет вокального потенциала, а её сценические образы — вульгарны.





В ответ Чеботина сказала, что не нуждается в его советах и порекомендовала «протереть глаза», уверяя, что никогда не выступала в откровенных нарядах.



Общественная Служба Новостей узнала у Соседова, как он отреагировал на такой выпад. По его мнению, Чеботина не умеет воспринимать объективную критику. Ей, как он считает, внушили, что она талантливая и крутая, тогда как на самом деле у неё нет силы в голосе — возможно, есть некие вокальные задатки, но на начальном уровне.



Соседов плдчеркнул, что пытается помочь ей стать лучше, но в ответ получает лишь хейт и агрессию.





«Она вообще должна радоваться, что о ней говорят и пишут. А не устраивать распальцовку на пустом месте», — резюмировал критик.