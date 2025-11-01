«Мы победим!»: Лепс высказался о скандале своей 19-летней невесты с Боней

01 ноября 2025, 11:18

Лепс заявил, что они с невестой Кибой победят в суде с Боней

Григорий Лепс (Фото: Телеграм/gvleps_official)

Певец Григорий Лепс отреагировал на скандал, разгоревшийся между его 19-летней невестой Авророй Кибой и телеведущей Викторией Боней. Подробности приводит телеграм-канал «Звездач».





Исполнитель заявил, что надеется на скорое разрешение конфликта, а также подчеркнул, что уверен в победе своей возлюбленной.

«Да, краем глаза слышал. Надеюсь, это быстро потухнет. Я сказал ей: «Успокойся, все будет нормально, мы победим!» — сказал он.