«Мы победим!»: Лепс высказался о скандале своей 19-летней невесты с Боней
Певец Григорий Лепс отреагировал на скандал, разгоревшийся между его 19-летней невестой Авророй Кибой и телеведущей Викторией Боней. Подробности приводит телеграм-канал «Звездач».
Исполнитель заявил, что надеется на скорое разрешение конфликта, а также подчеркнул, что уверен в победе своей возлюбленной.
«Да, краем глаза слышал. Надеюсь, это быстро потухнет. Я сказал ей: «Успокойся, все будет нормально, мы победим!» — сказал он.Напомним, Боня подала иск о защите чести и достоинства после обвинений в проституции со стороны невесты Лепса. Конфликт начался со слов телеведущей в шоу «Злые языки» о том, что семья Кибы решила выдать ее замуж за певца из-за больших долгов. В ответ та обвинила телеведущую в клевете, а также в том, что Боня «в прошлом продавала тело женатым за три тысячи евро». Суд назначил заседание на 8 декабря.