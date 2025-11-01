SHOT: в Москве прощаются с Романом Поповым

01 ноября 2025, 12:03

Роман Попов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В Москве прощаются с актёром Романом Поповым. Как пишет SHOT, в ЦКБ №1 собралось несколько десятков его друзей и коллег.