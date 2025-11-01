Достижения.рф

SHOT: в Москве прощаются с Романом Поповым

Роман Попов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В Москве прощаются с актёром Романом Поповым. Как пишет SHOT, в ЦКБ №1 собралось несколько десятков его друзей и коллег.



Среди пришедших шоумены Оганес Григорян и Верещагин, актёры Владислав Дунаев и Ирина Темичева, комик Сергеич и представители землячества Марий Эл в столице.

Тело Романа кремируют — по его воле прах планируют развеять над Чёрным морем.

Попов скончался 28 октября от рецидива рака мозга. В республике Марий Эл он провёл детство и позже активно участвовал в культурной жизни региона.

Никита Кротов

