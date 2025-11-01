SHOT: в Москве прощаются с Романом Поповым
В Москве прощаются с актёром Романом Поповым. Как пишет SHOT, в ЦКБ №1 собралось несколько десятков его друзей и коллег.
Среди пришедших шоумены Оганес Григорян и Верещагин, актёры Владислав Дунаев и Ирина Темичева, комик Сергеич и представители землячества Марий Эл в столице.
Тело Романа кремируют — по его воле прах планируют развеять над Чёрным морем.
Попов скончался 28 октября от рецидива рака мозга. В республике Марий Эл он провёл детство и позже активно участвовал в культурной жизни региона.
Читайте также: