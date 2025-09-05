«Он устал»: сын Михаила Ефремова рассказал о состоянии вышедшего по УДО отца
Сын Михаила Ефремова заявил, что актер чувствует себя хорошо и готовится к работе
Старший сын Михаила Ефремова Никита рассказал о состоянии отца, вышедшего по УДО. Его слова приводит doc.ru.
Никита заверил, что с его отцом все в порядке и скоро он приступит к работе. Заодно актер передал слова своего родителя. По его словам, тот устал от внимания прессы и просит не беспокоить его.
«Все хорошо. С его стороны есть просьба. Он устал от внимания прессы, поэтому без больших комментариев. Чувствует себя хорошо, готовится к работе потихоньку. Спасибо», — высказался звездный наследник.Он также отметил, что снялся в сериале «Крутая перемена» из-за схожести сюжета с ситуацией его семьи. В картине отец главного героя попадает в ИК.
Напомним, в 2020-м Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, и его отправили в колонию. Спустя пять лет он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Известно, что первым делом артист занялся своим здоровьем. Например, не так давно его видели в санатории Кисловодска, где он выглядел «очень плохо».