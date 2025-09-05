«Он устал»: сын Михаила Ефремова рассказал о состоянии вышедшего по УДО отца

05 сентября 2025, 12:48

Сын Михаила Ефремова заявил, что актер чувствует себя хорошо и готовится к работе

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Старший сын Михаила Ефремова Никита рассказал о состоянии отца, вышедшего по УДО. Его слова приводит doc.ru.





Никита заверил, что с его отцом все в порядке и скоро он приступит к работе. Заодно актер передал слова своего родителя. По его словам, тот устал от внимания прессы и просит не беспокоить его.

«Все хорошо. С его стороны есть просьба. Он устал от внимания прессы, поэтому без больших комментариев. Чувствует себя хорошо, готовится к работе потихоньку. Спасибо», — высказался звездный наследник.