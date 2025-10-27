«Не ответил Пугачевой взаимностью и потерял всё»: Сергей Савин раскрыл правду об отношениях с Примадонной и крахе его карьеры

27 октября 2025, 11:51

Сергей Савин (Фото: ВКонтакте @ssavin85)

Сергей Савин стал широко известным в 2010-е годы благодаря поддержке Аллы Пугачевой. Долгое время певец недоумевал, почему именно он привлек внимание Примадонны и зачем она вкладывает в него значительные средства. Постепенно он осознал, что чувства певицы выходят далеко за рамки деловых отношений. Однако эта история завершилась сразу же, как только Сергей встретил настоящую любовь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Кастинг на шоу «Фабрика звезд» Пугачёва отдала ему победу Перенесла свадьбу Призналась в чувствах Настоящая любовь Савин сейчас

Кастинг на шоу «Фабрика звезд»

Сергей Савин (Фото: ВКонтакте @ssavin85)



Пугачёва отдала ему победу

Перенесла свадьбу

«Что происходило после того, как я попал в руки Аллы Борисовны? Моя жизнь стала похожа на сказку, я не понимал, что происходит», — отмечал Савин.

«Для меня долгое время было загадкой, почему Алла Борисовна меня тащит. На каждом выступлении я чувствовал, что она за меня просто рвет и мечет», — делился мужчина.

Призналась в чувствах

«Он известен, популярен и достаточно умен, он уже глыба и твердое плечо. А я лишь перспектива, в которую нужно вкладываться», — рассуждал Сергей.

Сергей Савин (Фото: ВКонтакте @ssavin85)



Настоящая любовь

Ирина Миронова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)



«Будучи близким человеком, но живущим на её деньги с другой женщиной, я утратил понимание своей роли протеже Аллы Борисовны. Тогда я неизбежно влюбился в происходящее вокруг. Конечно, мое сознание оказалось расшатанным», — говорил он.

«Безответно отвергнув чувства Аллы Борисовны, я потерял всё в мгновение ока. Достаточно было одной минуты, чтобы многие представители шоу-бизнеса отвернулись от меня. Это был тяжелый этап моей жизни, выход из депрессии занял немало времени», — сказал артист.

«Они обсуждали очередные пиар-акции, которые можно устроить ради привлечения внимания. Алла Борисовна тяжело переживала, что ее популярность в одно время начала падать, и усиленно продумывала, как подогреть интерес к себе», — говорил комик.

Савин сейчас