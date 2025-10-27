«Не ответил Пугачевой взаимностью и потерял всё»: Сергей Савин раскрыл правду об отношениях с Примадонной и крахе его карьеры
Сергей Савин стал широко известным в 2010-е годы благодаря поддержке Аллы Пугачевой. Долгое время певец недоумевал, почему именно он привлек внимание Примадонны и зачем она вкладывает в него значительные средства. Постепенно он осознал, что чувства певицы выходят далеко за рамки деловых отношений. Однако эта история завершилась сразу же, как только Сергей встретил настоящую любовь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Кастинг на шоу «Фабрика звезд»Сергей Савин появился на свет 23 января 1985 года в поселке Южном Краснодарского края. Всю свою юность он посвятил музыке, научившись играть на гитаре и фортепиано. По окончании школы он поступил в Краснодарский институт экономики и управления, но вскоре понял, что выбрал неподходящую профессию. Желая реализовать себя творчески, в 2006 году он отправился в Москву, чтобы попробовать пройти кастинг на шоу «Фабрика звезд». Несмотря на неудачу, он остался в столице. Первые месяцы были трудными: чтобы обеспечить себе существование, Савин выступал в ресторанах и работал продавцом.
Пугачёва отдала ему победуСергей Савин обрел широкую известность в 2011 году после выступления в шоу «Фактор А». Председателем жюри там выступала Алла Пугачева. Проходя этапы отбора, он успешно вошел в основной состав участников и попал в категорию «От 25 и старше», которую курировал продюсер Борис Краснов. В финальном этапе конкурса Савин конкурировал с Эркином Холматовым, и решение о победителе принимала Алла Борисовна. Она выбрала Савина, предложив ему ротацию песни на «Авторадио», съемки клипа и запись первого альбома. Впоследствии музыкант выпустил песни «Ревную» и «Ненавижу», для каждой из которых снял видеоклип.
Перенесла свадьбуПосле завершения шоу «Фактор А» между Сергеем Савиным и Аллой Пугачевой установились теплые и доверительные отношения, близкие к семейным. Эти взаимоотношения ярко проявлялись в творчестве: Сергей создавал для Примадонны и ее семьи песни, среди которых была даже колыбельная для детей Лизы и Гарри. Алла активно поддерживала артиста не только профессионально, но и лично. Например, после серьезной аварии, произошедшей с Савиным, певица незамедлительно прибыла в больницу и даже отложила собственную свадьбу. Сам артист неоднократно подчеркивал, что успех его карьеры неразрывно связан с поддержкой Аллы Борисовны. Ее вклад был значительным — Сергей заявлял, что суммарные инвестиции в его развитие составили примерно 10 миллионов долларов.
«Что происходило после того, как я попал в руки Аллы Борисовны? Моя жизнь стала похожа на сказку, я не понимал, что происходит», — отмечал Савин.Позже Сергей признался, что сначала не осознавал причины столь сильного интереса со стороны Примадонны.
«Для меня долгое время было загадкой, почему Алла Борисовна меня тащит. На каждом выступлении я чувствовал, что она за меня просто рвет и мечет», — делился мужчина.
Призналась в чувствахОднажды Алла пригласила его на урок к известному вокальному педагогу Анатолию Лопатину. Там она открыто призналась артисту в чувствах. Этот момент оказался поворотным для Савина — лишь тогда он осознал, что Пугачева воспринимает его не только как талантливого исполнителя, но и как объект своего личного интереса. Сразу возникли сравнения с Максимом Галкиным* — внешность Савина действительно имела заметное сходство. Светские сплетники начали говорить, будто бы Пугачёва рассматривает его как потенциальную замену своему партнеру. Сам Сергей тоже испытывал замешательство: он искренне не понимал, какими качествами сумел привлечь внимание великой певицы.
«Он известен, популярен и достаточно умен, он уже глыба и твердое плечо. А я лишь перспектива, в которую нужно вкладываться», — рассуждал Сергей.Единственным источником дохода для Сергея были средства, предоставляемые Пугачевой. Он осознавал, что окружающие могли воспринимать его как альфонса, но это обстоятельство не сильно тревожило парня. Такая ситуация раздражала Максима Галкина*, которого явно не устраивало появление молодого соперника. Однако сам Сергей совершенно спокойно относился к сложившейся ситуации и наслаждался своим положением. Как отмечал любимец Пугачевой, в отношениях «Алла, Макс и я» он ощущал себя превосходно.
Настоящая любовьЖизнь Сергея резко изменилась, когда он серьезно увлекся режиссером видеоклипов Ириной Мироновой, работавшей над созданием его музыкальных роликов. Несмотря на разницу в возрасте — Ирина была старше на 11 лет, — их профессиональные контакты быстро превратились в романтические отношения, о которых вскоре узнала Алла Пугачева. Примадонна не хотела легко расставаться со своим подопечным и устроила напряженную беседу с Ириной, после которой та прекратила общение с Сергеем. Оставшись одиноким и разочарованным.
«Будучи близким человеком, но живущим на её деньги с другой женщиной, я утратил понимание своей роли протеже Аллы Борисовны. Тогда я неизбежно влюбился в происходящее вокруг. Конечно, мое сознание оказалось расшатанным», — говорил он.Отношения с Ириной завершились практически сразу после начала, поскольку девушка опасалась реакции примадонны. Сам Сергей мгновенно лишился всего, что имел. Позже он поделился воспоминаниями.
«Безответно отвергнув чувства Аллы Борисовны, я потерял всё в мгновение ока. Достаточно было одной минуты, чтобы многие представители шоу-бизнеса отвернулись от меня. Это был тяжелый этап моей жизни, выход из депрессии занял немало времени», — сказал артист.Спустя некоторое время свое мнение выразил и супруг Аллы Пугачевой, охарактеризовав весь этот эпизод как простой пиар-ход.
«Они обсуждали очередные пиар-акции, которые можно устроить ради привлечения внимания. Алла Борисовна тяжело переживала, что ее популярность в одно время начала падать, и усиленно продумывала, как подогреть интерес к себе», — говорил комик.
Савин сейчасПосле истории с Ириной жизнь Сергея Савина кардинально изменилась. Ответ Пугачевой последовал незамедлительно: вначале все внимание и поддержка перешли к Галкину*, а потом Савина сознательно не пригласили на свадьбу Аллы Борисовны. Пугачева демонстративно пропустила премьеру новой работы Мироновой, ссылаясь на плохое самочувствие. Сергей впал в глубокую депрессию, из которой постепенно вышел только в 2019 году, участвуя в реалити-шоу «Дом-2». Там он попытался построить отношения с Кристиной Церковной, что вызвало конфликт с ее бывшим партнером, едва не закончившийся потасовкой. Впрочем, на проекте он задержался ненадолго.
В 2023-м Савин снова стал появляться на публике: посетил кинофестиваль и поучаствовал в музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!». Полноценного возвращения к прежней популярности пока не произошло. В феврале 2024 года стало известно, что Сергей собирается жениться на успешной бизнесвумен Радмиле, занимающейся элитной недвижимостью и PR. Летом 2025 года его видели на кинофестивалях в Сочи и Амурской области. В августе он записал песню «Туман» и выступил в караоке-шоу «Хочу спеть». Осенью телеканал НТВ показал передачу «Новые русские сенсации» с заголовком «Альфонс для Аллы», посвящённую именно Сергею Савину.