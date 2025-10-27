«Инстасамки не будет»: рэперша сделала неожиданное заявление о будущем своего творчества

27 октября 2025, 10:53

Рэперша Инстасамка хочет сменить псевдоним и начать новый творческий путь

Инстасамка / Дарья Зотеева (фото: Telegram @instasamkacore)

Рэперша Инстасамка (настоящее имя – Дарья Зотеева) сделала неожиданное заявление о будущем своего творчества.





Артистка призналась, что собирается отказаться от своего сценического имени и начать всё с чистого листа. Она отметила, что устала от образа, к которому уже привыкли поклонники.





«Я не могу представить, что я всю жизнь свою себя вела так и делала вот это. Инстасамки через 10 лет уже не будет. Скоро никнейма Инстасамки не будет, я меняю имя своё и оставляю её в памяти всех людей. Мы с ней сделали всё, что могли. Я устала уже от этого, мне пора идти дальше. Первое слово – "Money"» — заявила Дарья в интервью Ксении Собчак.