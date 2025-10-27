Пластический хирург уговаривает на рискованную операцию Филиппа Киркорова
Пластический хирург Тимур Хайдаров активно уговаривает Филиппа Киркорова пройти очередную операцию. Об этом пишут популярные Telegram-каналы.
По словам близкого друга артиста, Хайдаров заметил, что Филипп немного «заплыл» и потерял форму. Врач обещает, что сможет сделать из него настоящего красавца.
Однако Киркоров испытывает опасения. У него много проблем со здоровьем, и даже небольшие царапины заживают плохо. Несмотря на это, Тимур настаивает на процедуре и гарантирует положительный результат. Кроме того, операция будет бесплатной.
