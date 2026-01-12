«Не памятник себе»: Музыкальный критик раскрыл секрет долгой музыки Раймонда Паулса

12 января 2026, 19:06

Критик Легостаев: секрет музыки Раймонда Паулса в искренности и трудолюбии

Раймонд Паулс (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Сегодня 90-летний юбилей отмечает легендарный композитор, народный артист СССР Раймонд Паулс. Его поздравил Президент России Владимир Путин, отметив, что произведения маэстро спустя десятилетия продолжают пользоваться широкой популярностью. В чем секрет этой неувядающей актуальности и что современным музыкантам стоит перенять у Паулса?





Музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с «Радио 1» отметил, что в творчестве Раймонда Паулса каждый находит что-то свое. Для одних он — виртуозный джазовый пианист и аранжировщик, для других — автор золотого фонда советской эстрады.





«Большинству он известен как автор песен, которые стали золотым фондом советской эстрады и звучат до сих пор. Причина их долголетия в особой гармонии и исркенности. Это тот случай, когда и строчки, и мелодии совпали друг с другом и подружились», — отметил он.

«Музыкальная карьера — это повозка, которую нужно постоянно толкать, чтобы быть в тонусе, чтобы не быть памятником самому себе, необходимо постоянно что-то делать, двигаясь вперед. Это непросто. Он трудолюбивый человек», — подчеркнул критик.