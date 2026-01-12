Снялась для Maxim, встречалась с женатым и перенесла операцию: как живет звезда Comedy Woman Мария Кравченко и почему конфликтует с Натальей Бардо?

12 января 2026, 17:54

Известной актрисе, певице и экс-участнице Comedy Woman Марии Кравченко 13 января исполняется 41 год. Закрытие популярного проекта стало для артистки тяжелым испытанием и едва не привело к затяжной депрессии. Поддержка семьи и новые театральные роли помогли ей пережить переломный момент. Как сейчас живёт Кравченко, почему она не вышла замуж за отца своей дочери и из-за чего оказалась на операционном столе, — в материале «Радио 1».





Биография Марии Кравченко: ранние годы и семья

Переезд в Москву и попытка поступления в театральный вуз

«Я практиковалась во время обучения — и в московской школе на Цветном бульваре, и в Институте стали и сплавов на техническом факультете. К этой профессии я отношусь с большим уважением. Мне кажется, что я бы вполне могла быть хорошим преподавателем и работать по специальности, но, к сожалению или к счастью, моя любовь к сцене была намного сильнее, и никакие профессии не смогли с ней конкурировать», — вспоминала артистка.

Дружба с Екатериной Варнавой и Comedy Woman

«Это было тяжело»: о закрытии шоу и личном кризисе

«Последние съемки — это был ад, очень тяжело. Истощились ресурсы, прежде всего, авторские. Когда у тебя задана определенная планка, уже не можешь себе позволить выходить и выезжать на каких-то там кривляньях, чтобы вытащить несмешной номер. Это очень сложно. Тебе внутренне стыдно. Уже просто в воздухе витала усталость, напряженность», — вспоминала Мария.

«Для всех я — Маша Кравченко из Comedy Woman. Я девочка-гопник, за время шоу не была в других проектах. Это было самое страшное в тот момент: начинать все заново», — отмечала она.

Театр и диплом «Щуки»

Личная жизнь Марии Кравченко: служебный роман

«Давайте не будем ханжами, это нормально, это жизнь», — говорила она в интервью.

Любовь, семья и рождение дочери

«Он сделал все, чтобы интерес возник и с моей стороны. Это была страсть, она стала основополагающей, и секс», — делилась она.

Беременность и тяжелые роды Марии Кравченко

«Однажды врачи и вовсе поставили дочке порок мозга. Это значит, что ребенок просто овощ. Но я-то понимала, что диагноз неправильный. Малышка была здорова. Я пошла к другому педиатру и там мне сказали, что с девочкой все в порядке, просто недобор по весу», — вспоминала артистка.

«Меня всю зашили-перешили внутри. Там стоит металлическая сетка. Я могу забеременеть, но не выношу ребенка — ему там просто негде расти и развиваться», — рассказывала звезда.

Отношения без штампа: позиция Кравченко о браке

«Секрет наших отношений в том, что мы официально не в браке. И это очень круто. Мне кажется, это наш главный секрет. В этом есть определенная романтика. Просто понимаешь, что этот штамп в паспорте ничего не меняет, только добавляет чувства собственничества. А в случае таких людей, как мы, это часто приводит к разрушению», — отмечала Мария.

Конфликт с Натальей Бардо и Марией Погребняк на «Новых звёздах в Африке»

«Когда ты встречаешь Бардо, это один человек, но, когда сталкиваешься с ней чуть ближе, это уже другой. Когда мы шли с голосования и спросили ее: "Ты?" Она: "Нет, я с вами". Я говорю: "Ну как ты с нами? Это ты!" А Наташа: "Это, наверное, проголосовал Тимофей Зайцев" Понимаешь? Понятное дело, когда мы все в своей зоне комфорта, мы приятные, спокойные люди и нам не нужно выкручиваться и быть ужами. Но всё равно!» — заявила артистка.

