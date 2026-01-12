Снялась для Maxim, встречалась с женатым и перенесла операцию: как живет звезда Comedy Woman Мария Кравченко и почему конфликтует с Натальей Бардо?
Известной актрисе, певице и экс-участнице Comedy Woman Марии Кравченко 13 января исполняется 41 год. Закрытие популярного проекта стало для артистки тяжелым испытанием и едва не привело к затяжной депрессии. Поддержка семьи и новые театральные роли помогли ей пережить переломный момент. Как сейчас живёт Кравченко, почему она не вышла замуж за отца своей дочери и из-за чего оказалась на операционном столе, — в материале «Радио 1».
Биография Марии Кравченко: ранние годы и семьяМария Кравченко появилась на свет 13 января 1985 года в Комсомольске-на-Амуре. В её семье представителей творческих профессий не было: отец работал учителем физкультуры, мать — технологом на текстильной фабрике. В промышленном городе редко мечтали об актёрской карьере — не мечтала о ней и сама Мария.
Родители определили дочь в музыкальную школу, однако особого восторга занятия не вызвали: фортепиано она освоила, но связывать жизнь с музыкой не стремилась. Чуть позже Кравченко решила изучать иностранные языки и всерьёз рассматривала профессию преподавателя английского.
Переезд в Москву и попытка поступления в театральный вузПосле окончания школы Мария отправилась в Москву и попробовала поступить в Театральное училище имени Щукина, однако безуспешно. Чтобы не терять год, она подала документы в институт стали и сплавов, где обучали преподавателей английского языка.
«Я практиковалась во время обучения — и в московской школе на Цветном бульваре, и в Институте стали и сплавов на техническом факультете. К этой профессии я отношусь с большим уважением. Мне кажется, что я бы вполне могла быть хорошим преподавателем и работать по специальности, но, к сожалению или к счастью, моя любовь к сцене была намного сильнее, и никакие профессии не смогли с ней конкурировать», — вспоминала артистка.
Дружба с Екатериной Варнавой и Comedy WomanИменно в вузе будущая актриса познакомилась с Екатериной Варнавой. Девушки выступали в команде КВН «Сборная МИСиС». После распада коллектива в 2005 году они перешли в «Сборную малых народов», а затем — в «Свои секреты», с которыми дошли до Высшей лиги. К моменту завершения игры в КВН у Кравченко было 12 сыгранных встреч.
Имея опыт выступлений, Кравченко стала участницей проекта Made in Woman (позже — Comedy Woman). Зрителям запомнился её образ — прямолинейной героини без комплексов. Такое амплуа девушка выбрала не случайно, а благодаря личным наблюдениям, ведь в подростковом возрасте встречалась с прототипом своей героини. Да и сама Мартия была с характером: актриса не боялась конфликтов, и в 16 лет она подралась на дискотеке, защищая свой новогодний колпак.
Со временем сценическое амплуа трансформировалось: «гопница» уступила место «вечно недовольной жене», а её партнёром по сцене стал Олег Верещагин. Параллельно артистка вместе с Надеждой Сысоевой и Екатериной Барановой выпустила несколько музыкальных треков в составе группы «Супермаркет любви».
Проект держался 12 лет. В 2020 году объявили о закрытии Comedy Woman.
«Это было тяжело»: о закрытии шоу и личном кризисеПо словам Кравченко, в последние годы коллектив испытывал серьёзное напряжение.
«Последние съемки — это был ад, очень тяжело. Истощились ресурсы, прежде всего, авторские. Когда у тебя задана определенная планка, уже не можешь себе позволить выходить и выезжать на каких-то там кривляньях, чтобы вытащить несмешной номер. Это очень сложно. Тебе внутренне стыдно. Уже просто в воздухе витала усталость, напряженность», — вспоминала Мария.Хотя Кравченко понимала, что проект подходит к концу, решение продюсеров стало ударом. Она вспоминала, как, садясь в такси, расплакалась. Она призналась, что теперь все придется начинать с нуля, что, по словам артистки, было самым тяжелым.
«Для всех я — Маша Кравченко из Comedy Woman. Я девочка-гопник, за время шоу не была в других проектах. Это было самое страшное в тот момент: начинать все заново», — отмечала она.
Театр и диплом «Щуки»Выйти из кризиса помог театр. Артистка поступила в Театральный институт имени Щукина, играла антрепризные спектакли и колесила по гастролям. Учёба занимала всё свободное время и стала новым смыслом.
Теперь у Кравченко есть диплом «Щуки». В кино она пока остаётся в комедийном амплуа: сыграла селебрити в «Самом лучшем фильме», Соню в «Женщинах против мужчин», Агату в «Бедном олигархе» и Владлену в «Ресторане по понятиям». Однако драматические роли артистке пока не предлагают.
Личная жизнь Марии Кравченко: служебный романИнтерес к личной жизни артистки подогревали ее публикации в журнале Maxim. Поклонников занимал вопрос, с кем она встречалась до популярности. В детстве Мария была уверена, что выйдет замуж за Юрия Шатунова. Позднее, по признанию звезды, она рассталась с молодым человеком сразу после первой близости, а также состояла в отношениях с женатым мужчиной.
«Давайте не будем ханжами, это нормально, это жизнь», — говорила она в интервью.Кроме того, многие зрители помнят Кравченко по участию в шоу «Давай поженимся», где она в ироничном образе из Comedy Woman искала «хахаля на внедорожнике с лавандосами». На самом деле, актриса пришла в студию исключительно в рамках комедийного амплуа, а не в поисках реальных отношений.
Любовь, семья и рождение дочери
Личная жизнь Кравченко изменилась после знакомства с продюсером ряда программ ТНТ Константином Золотарёвым. Их встреча произошла на работе, и позже Мария неоднократно шутила, что это был классический служебный роман. Константин проявил симпатию сразу, тогда как Марии потребовалось время, чтобы присмотреться.
«Он сделал все, чтобы интерес возник и с моей стороны. Это была страсть, она стала основополагающей, и секс», — делилась она.Пара не только построила гармоничные отношения, но и создала семью. Предложение руки и сердца стало неожиданностью: Золотарев прилетел на Кубу, где в тот момент проходили съемки с участием Марии.
Беременность и тяжелые роды Марии Кравченко
Поклонники с восторгом восприняли новости о беременности актрисы, а затем — о рождении дочери Виктории весной 2015 года. Однако путь к материнству оказался тяжелым. Сначала Кравченко перенесла выраженный токсикоз: семь месяцев она питалась почти исключительно замороженной вишней и гречкой, при этом набрав более 20 килограммов.
Девочка появилась на свет недоношенной, посредством кесарева сечения. Ее легкие не раскрылись сразу, а затем врачи начали подозревать серьезные патологии.
«Однажды врачи и вовсе поставили дочке порок мозга. Это значит, что ребенок просто овощ. Но я-то понимала, что диагноз неправильный. Малышка была здорова. Я пошла к другому педиатру и там мне сказали, что с девочкой все в порядке, просто недобор по весу», — вспоминала артистка.После рождения ребёнка Кравченко занялась спортом, стремясь быстрее прийти в форму. Вес уходил, а живот оставался. В итоге обследование выявило диастаз: врач предупредил о риске выпадения кишечника в брюшную полость и настоял на операции.
«Меня всю зашили-перешили внутри. Там стоит металлическая сетка. Я могу забеременеть, но не выношу ребенка — ему там просто негде расти и развиваться», — рассказывала звезда.
Отношения без штампа: позиция Кравченко о браке
Более десяти лет пара живет вместе, но официально отношения не регистрирует. По мнению артистки, именно это является их преимуществом.
«Секрет наших отношений в том, что мы официально не в браке. И это очень круто. Мне кажется, это наш главный секрет. В этом есть определенная романтика. Просто понимаешь, что этот штамп в паспорте ничего не меняет, только добавляет чувства собственничества. А в случае таких людей, как мы, это часто приводит к разрушению», — отмечала Мария.Кравченко подчеркивала, что и она, и Золотарев — трудоголики, у которых в приоритете карьера и самореализация.
Конфликт с Натальей Бардо и Марией Погребняк на «Новых звёздах в Африке»История противостояния Марии Кравченко и Натальи Бардо в реалити-шоу «Новые звёзды в Африке» стала примером того, как телевизионная игра способна перерасти в реальный человеческий конфликт. Поводом стала стратегия Бардо, которая, появившись на проекте, сумела быстро войти в доверие к Кравченко и её союзникам.
Мария рассчитывала на честные правила игры, привыкнув к открытому соперничеству. Наталья же выстроила иную тактику: она втерлась в доверие, пообещав поддержку коалиции Кравченко на решающем голосовании. Однако в момент, когда настало время действовать, Бардо нарушила договорённости и проголосовала против интересов Марии.
«Когда ты встречаешь Бардо, это один человек, но, когда сталкиваешься с ней чуть ближе, это уже другой. Когда мы шли с голосования и спросили ее: "Ты?" Она: "Нет, я с вами". Я говорю: "Ну как ты с нами? Это ты!" А Наташа: "Это, наверное, проголосовал Тимофей Зайцев" Понимаешь? Понятное дело, когда мы все в своей зоне комфорта, мы приятные, спокойные люди и нам не нужно выкручиваться и быть ужами. Но всё равно!» — заявила артистка.В эфире Мария резко высказалась в адрес соперницы, обвинив её в двуличии и лжи, а также назвала ее крысой.
Кроме того, Кравченко поссорилась и с Марией Погребняк — бывшей супругой футболиста Павла Погребняка. Во время одной из съёмок Погребняк решила освежиться и окунуться в воду, но сильное течение стало уносить её от береговой линии. Эпизод выглядел драматично, однако Кравченко усомнилась в искренности происходящего, заявив, что Погребняк пытается вызвать сочувствие и завоевать поддержку других участников. Позднее бывшая жена спортсмена сформировала собственную коалицию, выступившую против Кравченко.
Мария Кравченко сегодняСегодня Кравченко продолжает карьеру в разных направлениях: участвует в комедийных шоу, снимается в телепередачах и интернет-проектах. Её авторской работой стал подкаст «Альбом воспоминаний», где известные гости вспоминают яркие и забавные эпизоды жизни — словно рассматривают семейный фотоальбом. Среди участников были Артемий Лебедев, Сосо Павлиашвили, Екатерина Скулкина, Митя Фомин и другие представители шоу-бизнеса.
В 2025 году артистка снова появилась на съёмочной площадке в пятом сезоне популярной комедии «Полярный», где вернулась к роли Раисы Панкратовой.