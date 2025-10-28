После бегства Аллы Пугачевой из России звезды шокируют признаниями о Примадонне: раздутое эго, мания величия и профнепригодность
Алла Пугачева была одной из самых популярных певиц в СССР. Ее лицо часто появлялось на экранах. Примадонна фактически контролировала шоу-бизнес. Однако после ее бегства из страны в 2022 году многие знаменитости начали открыто говорить о сложном характере звезды и влиянии, которое она оказывала на индустрию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Отсутствие профессионализмаДочка знаменитого исполнителя Валерия Ободзинского недавно рассказала журналистам, почему знаменитую певицу Аллу Пугачеву выгнали из оркестра легендарного музыканта Олега Лундстрема. Причина оказалась довольно проста: молодая певица не вписывалась в ансамбль и была невыносимой в работе. Ободзинская вспоминает, что отец часто рассказывал ей истории из своей молодости, ведь сам тоже выступал вместе с Пугачевой в одном коллективе. Как оказалось, даже великий композитор Олег Лундстрем признал, что Пугачева совсем не подходит для совместной игры с музыкантами. А ее капризный характер делал ситуацию ещё хуже. По словам дочери Ободзинского, Алла постоянно обижалась, когда хвалили кого-то другого, кроме неё самой. Она считала себя лучше всех остальных артистов и терпеть не могла, когда кому-то достаётся внимание публики.
В период с 1971 по 1973 год, юная Алла отчаянно искала своё место среди музыкантов. Однако никто особо не хотел приглашать её в свою команду. Лишь спустя какое-то время она всё-таки нашла приют в группе «Весёлые ребята» под руководством Павла Слободкина.
«Музыканты ансамбля Лундстрема мне рассказывали, как Алла приходила потерянная: "Тыкаешься-мыкаешься, нигде не берут". Потом пристроилась в группу «Веселые ребята» к Павлу Слободкину», — резюмировала Ободзинская.
Страшно задело самолюбивую ПугачевуИзвестный латвийский композитор Раймонд Паулс поделился любопытными подробностями своего сотрудничества с примадонной. Мужчина создал для певицы целый ряд популярных хитов вроде «Миллиона алых роз», «Маэстро» и «Старинных часов». Несмотря на удачное творческое партнерство, их личные отношения были непростыми. Композитор признавался, что Пугачева нередко вела себя обидчиво и устраивала скандалы. Однажды дело дошло до серьезного конфликта из-за песни «Ещё не вечер». Первоначально композиция предназначалась именно для Пугачевой, однако та отказалась петь, усмотрев в словах намёк на близкую старость. Затем Паулс отдал песню молодой исполнительнице Лайме Вайкуле, которая быстро прославилась благодаря этому треку. Такое развитие событий страшно задело самолюбивую Пугачеву.
Причем Примадонна порой демонстративно игнорировала своего партнера по творчеству. Однажды приехала в Ригу выступать, исполняя композиции Паулса, но даже не пригласила автора на собственный концерт.
«Алла меня не пригласила на свои концерты, когда приезжала в Ригу. Я, конечно, мог купить билет и сам прийти. Но я не стал. Без приглашения некультурно приходить», — рассказал Раймонд Паулс.
СкандалыОдним из самых запоминающихся эпизодов в творческой судьбе Пугачевой стал конфликт, произошедший в восьмидесятые годы на съёмочной площадке фильма «Рецитал». Тогда произошёл инцидент с ассистентом режиссёра, закончившийся дракой. В ярости певица сильно испортила одежду сотрудника и нанесла ущерб технике киностудии. Почему произошло подобное поведение, доподлинно неизвестно. После происшествия руководство «Мосфильма» приняло решение исключить Пугачеву из состава участников проекта.
Кроме эксцентричных поступков, у Пугачевой накопилось немало историй, связанных с неприятными ситуациями среди сотрудников. Так, однажды на концерте в Сочи в 2007 году она неожиданно появилась в гримёрке у музыкантов и заявила, что им пора искать новую работу. Всё началось с того, что сама певица категорически отказывалась отправляться в гастрольный тур в ближайшем будущем. Коллектив, мягко говоря, растерялся от такого решения. Вскоре выяснилось, что знаменитость переживала сильный стресс и вовсе не имела намерения расставаться с командой. Тем не менее неприятный осадок у коллектива, конечно, остался надолго.
В 1987-м Пугачева крупно повздорила с администратором гостиницы «Прибалтийская» из-за нежелания поселиться в обычном номере. Разгорячённая певица начала грубить сотруднице, кричать и грозить последствиями. Этот инцидент вызвал широкий резонанс: ее временно исключили из эфиров радиостанций и публично осудили власти и граждане. Некоторые предлагали лишить звезду почетного звания «народной артистки РСФСР».
Избавлялась от конкурентовСолистка популярной группы «Браво» Жанна Агузарова тоже испытала на себе влияние властного характера Аллы Пугачевой. Как рассказывают, Примадонна плохо относилась к талантливым конкуренткам и активно препятствовала развитию перспективных исполнителей. Сначала Пугачева поддержала молодую певицу, сделав ставку на необычный голос Агузаровой и включив ее в свой знаменитый «Театр песни». Казалось, у девушки большие перспективы. Но вскоре, почувствовав потенциальную опасность в лице растущего таланта, Пугачева резко поменяла отношение. Настолько резко, что Агузарову внезапно перестали видеть на экранах и слышать на концертах.
Таким образом, карьера Жанны пошла на спад, и она вынуждена была оставить «Театр песни». Произошедшие события связывают именно с влиянием всесильной Примадонны, решившей убрать соперницу с дороги.