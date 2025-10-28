После бегства Аллы Пугачевой из России звезды шокируют признаниями о Примадонне: раздутое эго, мания величия и профнепригодность

28 октября 2025, 14:46

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Алла Пугачева была одной из самых популярных певиц в СССР. Ее лицо часто появлялось на экранах. Примадонна фактически контролировала шоу-бизнес. Однако после ее бегства из страны в 2022 году многие знаменитости начали открыто говорить о сложном характере звезды и влиянии, которое она оказывала на индустрию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Отсутствие профессионализма Страшно задело самолюбивую Пугачеву Скандалы Избавлялась от конкурентов

Отсутствие профессионализма

«Музыканты ансамбля Лундстрема мне рассказывали, как Алла приходила потерянная: "Тыкаешься-мыкаешься, нигде не берут". Потом пристроилась в группу «Веселые ребята» к Павлу Слободкину», — резюмировала Ободзинская.

Страшно задело самолюбивую Пугачеву

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)



«Алла меня не пригласила на свои концерты, когда приезжала в Ригу. Я, конечно, мог купить билет и сам прийти. Но я не стал. Без приглашения некультурно приходить», — рассказал Раймонд Паулс.

Скандалы

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)



Избавлялась от конкурентов