Достижения.рф

«Люблю и уважаю!»: Игорь Крутой трогательно обратился к Раймонду Паулсу в день его 90-летия

Игорь Крутой трогательно обратился к Раймонду Паулсу в день его 90-летия
Слева направо: Раймонд Паулс и Игорь Крутой (Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо)

Народному артисту СССР Раймонду Паулсу исполнилось 90 лет. Поздравления он начал принимать уже с полуночи, и одним из первых к маэстро обратился продюсер и композитор Игорь Крутой.



Музыкант опубликовал в личном блоге видео их совместного выступления на конкурсе «Новая волна». 71-летний народный артист России признался, что искренне восхищается Паулсом, и напомнил о его огромном вкладе в музыку. По словам Крутого, произведения мэтра и сегодня остаются близкими слушателям, а каждое его появление на сцене — настоящее событие.

«Люблю и очень уважаю, мой старший и старинный друг!» — поделился Игорь Яковлевич.

Он также отметил фирменный юмор Паулса и то, какую радость он приносит людям своим общением.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0