«Не перестрелка»: Психолог объяснила, почему Самойлова долго терпела и ушла от Джигана только сейчас

28 сентября 2026, 12:44

Психолог Кардиакос: Самойлова долго терпела Джигана из-за детской мечты

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Их называли красивой парой, пока за фасадом не проступило другое: перестрелка, годы молчаливого терпения и развод, о котором Оксана Самойлова объявила, когда силы окончательно иссякли. История Джигана и его спруги — это не просто звёздная драма, а узнаваемый сценарий, который многие проживают в собственной жизни.





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что перестрелка, которую устроил Джиган, и развод, о котором Оксана объявила спустя годы терпения, — это не просто звёздная драма, а учебник по созависимости, который многие женщины проходят в собственной жизни.





«Многие женщины так живут с подобным типом мужчин. Различается только уровень дохода. Это как устойчивый рисунок российской семьи: зависимый, инфантильный мужчина и женщина, которая тащит всё на себе. Алкоголь здесь лишь одна из форм — социально приемлемая, позволяющая казаться "нормальным". Но за этим стоит настоящая зависимость», — сказала она.

«Это означает сам факт — мужчина со мной рядом — равно удовлетворение потребности. В дефиците отца нам важно заполнить это место как можно быстрее. Когда отец рано ушёл из семьи (как у Оксаны), место "мужчины рядом" становится дефицитным. И тогда включается бессознательный механизм — заполнить его как можно скорее. Кто-то выбирает партнёров старше, воссоздавая родительскую фигуру. Кто-то — нескольких партнёров, чтобы закрыть разные потребности: и отцовские, и партнёрские», — объяснила Кардиакос.

«Очень много сил, ожиданий, терпения и прощения положено на эту чашу весов. И тогда я оставляю этого мужчину не только потому, что у меня не было отца, а ещё и потому, что я вложила очень многое. Ещё один слой — детская мечта о том, чтобы родительская пара была вместе. Именно поэтому Оксана самоотверженно занималась сохранением семьи», — добавила психолог.

«Оксана встречает и выходит замуж за Джигана — не случайно. Это человек, который тоже вырос без отца, потому что он был в далёком плавании. И снова у нас в семье появляется асимметрия. У него мама выполняет роль и материнскую, и отцовскую. Мальчик, выросший в такой семье, начинает ждать от своей супруги того же: полного включения, вовлечения, всепрощения. И позволяет себе более расслабленную жизнь, зависимости», — отметила эксперт.