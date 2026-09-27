«Я боялась, что он убьёт меня и маму»: дочь Джигана отказалась с ним общаться
Дочь Джигана заявила, что не сможет простить отца за произошедшее
Старшая дочь Оксаны Самойловой и Джигана Ариела заявила в интервью Ксении Собчак, что больше не хочет общаться с отцом. По словам девушки, события, свидетелем которых она стала, сильно повлияли на неё и других детей в семье.
Ариела призналась, что во время произошедшего боялась за свою жизнь и жизнь матери. По её словам, ей приходилось прятаться и не выходить из укрытия.
«Я боялась, что он убьёт меня и маму. Я пряталась и не вылезала. Он сломал мне и детям психику», — рассказала девушка.Ариела также заявила, что не может продолжать общение с отцом после пережитого. По её словам, чувство вины перед ней и всей семьёй Джиган уже не сможет искупить.
«Я не могу с ним общаться. Он неадекватный наркоман», — жёстко высказалась старшая дочь рэпера.Ранее Ариела уже рассказывала о событиях того дня и утверждала, что поведение отца с самого утра казалось ей странным. По словам девушки, Джиган говорил о якобы существующей опасности, а позже вооружился и начал конфликтовать с охранниками.