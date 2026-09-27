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«Я боялась, что он убьёт меня и маму»: дочь Джигана отказалась с ним общаться

Дочь Джигана заявила, что не сможет простить отца за произошедшее
Оксана Самойлова с семьей (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Старшая дочь Оксаны Самойловой и Джигана Ариела заявила в интервью Ксении Собчак, что больше не хочет общаться с отцом. По словам девушки, события, свидетелем которых она стала, сильно повлияли на неё и других детей в семье.



Ариела призналась, что во время произошедшего боялась за свою жизнь и жизнь матери. По её словам, ей приходилось прятаться и не выходить из укрытия.

«Я боялась, что он убьёт меня и маму. Я пряталась и не вылезала. Он сломал мне и детям психику», — рассказала девушка.
Ариела также заявила, что не может продолжать общение с отцом после пережитого. По её словам, чувство вины перед ней и всей семьёй Джиган уже не сможет искупить.

«Я не могу с ним общаться. Он неадекватный наркоман», — жёстко высказалась старшая дочь рэпера.
Ранее Ариела уже рассказывала о событиях того дня и утверждала, что поведение отца с самого утра казалось ей странным. По словам девушки, Джиган говорил о якобы существующей опасности, а позже вооружился и начал конфликтовать с охранниками.

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Софья Метелева

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