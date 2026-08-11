Прохор Шаляпин высказался о неприемлемости «перевоспитания» Лаймы Вайкуле
Певец Прохор Шаляпин рассказал о своих музыкальных предпочтениях и отношении к Лайме Вайкуле.
В беседе с NEWS.ru артист признался, что всегда испытывал симпатию к народной эстраде. Особое место в его музыкальных предпочтениях занимает творчество Надежды Кадышевой и Людмилы Зыкиной.
При этом Прохор резко отверг идею «перевоспитания» Вайкуле, которая ранее позволяла себе русофобские высказывания.
«Что я там буду перевоспитывать, зачем она мне нужна? Эта ваша Лайма... Я её и не слушал никогда. Мне Кадышева нравилась, Зыкина, хор Пятницкого. Вот это — мои артисты», — подчеркнул шоумен.Шаляпин отметил, что его музыкальный вкус сформировали именно народные песни и классическая советская эстрада. Западные и прибалтийские мотивы, по его словам, не оказали на него подобного влияния.