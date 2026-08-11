Прохор Шаляпин высказался о неприемлемости «перевоспитания» Лаймы Вайкуле

11 августа 2026, 11:46

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин рассказал о своих музыкальных предпочтениях и отношении к Лайме Вайкуле.





В беседе с NEWS.ru артист признался, что всегда испытывал симпатию к народной эстраде. Особое место в его музыкальных предпочтениях занимает творчество Надежды Кадышевой и Людмилы Зыкиной.



При этом Прохор резко отверг идею «перевоспитания» Вайкуле, которая ранее позволяла себе русофобские высказывания.

«Что я там буду перевоспитывать, зачем она мне нужна? Эта ваша Лайма... Я её и не слушал никогда. Мне Кадышева нравилась, Зыкина, хор Пятницкого. Вот это — мои артисты», — подчеркнул шоумен.