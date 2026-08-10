Павел Воля и Ляйсан Утяшева наняли детей на съёмки шоу
Дети Павла Воли и Ляйсан Утяшевой получили зарплату за работу на шоу
Павел Воля и Ляйсан Утяшева решили привлечь своих детей к работе над телевизионным проектом «Большой куш. Бангкок». Сын Роберт и дочь София не просто побывали на съёмочной площадке, а получили реальные рабочие задачи и денежное вознаграждение. Об этом сообщает StarHit.
Дети помогали съёмочной группе и тестировали испытания, которые позже проходили участники шоу. Кроме того, Роберт и София приносили воду членам команды, помогали разматывать кабели и выполняли другие поручения на площадке.
Также дети приняли участие в рекламных съёмках проекта. Родители подчеркнули, что воспринимали участие сына и дочери именно как работу, поэтому решили выплатить им зарплату.
«Конечно, они получат зарплату! Зарплата будет. Кто же без зарплаты работает?» — рассказали Воля и Утяшева.Павел Воля и Ляйсан Утяшева состоят в браке с 2012 года. У пары двое детей: Роберт родился в 2013 году, а София — в 2015-м.