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Павел Воля и Ляйсан Утяшева наняли детей на съёмки шоу

Дети Павла Воли и Ляйсан Утяшевой получили зарплату за работу на шоу
Ляйсан Утяшева и Павел Воля (Фото: Instagram* / @liasanutiasheva)

Павел Воля и Ляйсан Утяшева решили привлечь своих детей к работе над телевизионным проектом «Большой куш. Бангкок». Сын Роберт и дочь София не просто побывали на съёмочной площадке, а получили реальные рабочие задачи и денежное вознаграждение. Об этом сообщает StarHit.



Дети помогали съёмочной группе и тестировали испытания, которые позже проходили участники шоу. Кроме того, Роберт и София приносили воду членам команды, помогали разматывать кабели и выполняли другие поручения на площадке.

Также дети приняли участие в рекламных съёмках проекта. Родители подчеркнули, что воспринимали участие сына и дочери именно как работу, поэтому решили выплатить им зарплату.

«Конечно, они получат зарплату! Зарплата будет. Кто же без зарплаты работает?» — рассказали Воля и Утяшева.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева состоят в браке с 2012 года. У пары двое детей: Роберт родился в 2013 году, а София — в 2015-м.

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Софья Метелева

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