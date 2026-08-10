Павел Воля и Ляйсан Утяшева наняли детей на съёмки шоу

10 августа 2026, 12:05

Дети Павла Воли и Ляйсан Утяшевой получили зарплату за работу на шоу

Ляйсан Утяшева и Павел Воля (Фото: Instagram* / @liasanutiasheva)

Павел Воля и Ляйсан Утяшева решили привлечь своих детей к работе над телевизионным проектом «Большой куш. Бангкок». Сын Роберт и дочь София не просто побывали на съёмочной площадке, а получили реальные рабочие задачи и денежное вознаграждение. Об этом сообщает StarHit.





Дети помогали съёмочной группе и тестировали испытания, которые позже проходили участники шоу. Кроме того, Роберт и София приносили воду членам команды, помогали разматывать кабели и выполняли другие поручения на площадке.



Также дети приняли участие в рекламных съёмках проекта. Родители подчеркнули, что воспринимали участие сына и дочери именно как работу, поэтому решили выплатить им зарплату.





«Конечно, они получат зарплату! Зарплата будет. Кто же без зарплаты работает?» — рассказали Воля и Утяшева.