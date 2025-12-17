Не поступил в театральный, получил серьезные травмы во время выступления и стал директором цирка: как складывалась судьба Юрия Никулина?

17 декабря 2025, 18:24

Юрий Никулин (фото: РИА Новости / Юрий Заритовский)

Юрий Владимирович Никулин — одна из ключевых фигур советской и российской культуры. Он был артистом цирка, клоуном, режиссёром, киноактёром и телеведущим. За свою жизнь он успел поучаствовать в Великой Отечественной войне, сняться в кино и стать директором. О том, как складывался творческий путь Юрия Никулина, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Юрия Никулина: ранние годы и семья Служба в армии и участие в Великой Отечественной войне Путь в профессию: от ВГИКа к цирку Работа в цирке и дуэт Никулина и Шуйдина Юрий Никулин — директор Цирка на Цветном бульваре Карьера Юрия Никулина в кино Книги и работа на телевидении Личная жизнь Юрия Никулина Смерть Юрия Никулина и память об артисте

Биография Юрия Никулина: ранние годы и семья

Юрий Никулин (фото: РИА Новости / РИА Новости)

«Больше всего из детства я помню, как отец впервые привел меня в цирк, мне было шесть лет. С тех пор я на всю жизнь полюбил этот волшебный мир», — вспоминал Никулин.

Служба в армии и участие в Великой Отечественной войне

Путь в профессию: от ВГИКа к цирку

«Знаете, товарищ Никулин, в вас что-то есть, но для кино вы не годитесь. Не тот у вас профиль, который нам нужен», — рассказывал артист.

Работа в цирке и дуэт Никулина и Шуйдина

«Карандаш научил нас многому. Мы познали премудрости кочевой цирковой жизни. Мы научились серьезно и бережно относиться к каждому найденному смешному трюку, умению использовать его в нужный момент», — писал Никулин в книге «Цирк на Цветном».

Юрий Никулин и Михаил Шуйдин (фото: РИА Новости / Александр Макаров)

Юрий Никулин — директор Цирка на Цветном бульваре

Карьера Юрия Никулина в кино

Юрий Никулин (фото: кадр из фильма «Операция "Ы"»)

Книги и работа на телевидении

«Почти семь лет я не снимал с себя гимнастерку, сапоги и солдатскую шинель. И об этих годах собираюсь рассказать. О моей действительной службе в армии, о двух войнах, которые пришлось пережить. В армии я прошел суровую жизненную школу, узнал немало людей, научился сходиться с ними, что впоследствии помогло в работе, в жизни», — писал Никулин.

Личная жизнь Юрия Никулина

«Она его так избила, что его увезли на скорой в Склифосовского. Я чувствовала себя виноватой и стала его навещать», — говорила Никулина.

«Я никогда себя с отцом не соизмерял ни в силу одаренности, ни значимости, потому что он человек-фигура, а я менеджер. Мои дела здесь все разруливать и управлять», — делился Максим.

Юрий Никулин с внуком (фото: РИА Новости / Александр Макаров)

Смерть Юрия Никулина и память об артисте

«Мы каждый день ездили в больницу навещать его. Мы сели в лифт, и тут мне сказали, что отца не стало. Все эти дни вплоть до похорон на Новодевичьем и поминок я сидел в цирке, в Манеже, в кабинете, у меня слез не было. Я не знаю почему. А через месяц попала собака под машину, тогда не мог остановиться два дня, плакал... Нужен был какой-то толчок, и тогда стало легче», — вспоминал сын артиста.