Не поступил в театральный, получил серьезные травмы во время выступления и стал директором цирка: как складывалась судьба Юрия Никулина?
Юрий Владимирович Никулин — одна из ключевых фигур советской и российской культуры. Он был артистом цирка, клоуном, режиссёром, киноактёром и телеведущим. За свою жизнь он успел поучаствовать в Великой Отечественной войне, сняться в кино и стать директором. О том, как складывался творческий путь Юрия Никулина, — в материале «Радио 1».
Биография Юрия Никулина: ранние годы и семьяЮрий Никулин родился 18 декабря 1921 года в городе Демидове Смоленской области. Его родители — Владимир Андреевич и Лидия Ивановна Никулины — были актёрами местного драматического театра. Отец также стал основателем передвижного театра «Теревьюм» — театра революционного юмора, который гастролировал по региону.
После замужества и рождения сына мать Юрия оставила сценическую карьеру, сосредоточившись на семье. В 1925 году Никулины переехали в Москву. Здесь отец будущего артиста занялся литературной работой: писал для эстрады и цирка, сотрудничал с центральными газетами «Известия» и «Гудок», работал репортёром.
Юрий учился в московской школе № 346. С ранних лет он тянулся к сцене: занимался в школьном драматическом кружке, позже — в драмкружке при Доме художественного воспитания детей.
«Больше всего из детства я помню, как отец впервые привел меня в цирк, мне было шесть лет. С тех пор я на всю жизнь полюбил этот волшебный мир», — вспоминал Никулин.
Служба в армии и участие в Великой Отечественной войнеВ конце 1939 года 18-летнего Юрия Никулина призвали в Красную армию. Он начал службу в батарее 115-го зенитно-артиллерийского полка. Во время Советско-финляндской войны подразделение Никулина находилось под Сестрорецком, обеспечивая противовоздушную оборону Ленинграда.
С началом Великой Отечественной войны Юрий Никулин продолжил службу на Ленинградском направлении. Весной 1943 года он получил контузию. После восстановления его направлили в 72-й отдельный зенитный дивизион в Колпино. Там он сначала командовал отделением разведки, затем стал помощником командира взвода.
Победу Никулин встретил в Прибалтике. Демобилизовался в мае 1946 года в звании старшего сержанта. Военный опыт навсегда остался важной частью его мировоззрения и позже лег в основу его литературных работ.
Путь в профессию: от ВГИКа к циркуПосле войны Юрий Никулин решил связать жизнь с кино и попытался поступить во ВГИК. Несмотря на положительные отзывы со стороны комиссии, экзамены он не сдал, так как «не подходил по формату».
«Знаете, товарищ Никулин, в вас что-то есть, но для кино вы не годитесь. Не тот у вас профиль, который нам нужен», — рассказывал артист.После неудачи Никулин принял решение поступать в цирковую студию. Это решение полностью поддержал его отец, отметив, что именно цирк даёт простор для эксперимента и поиска собственного образа.
Юрий Никулин с первого раза поступил в студию разговорных жанров и клоунады при Московском цирке на Цветном бульваре — месте, которое станет главным в его профессиональной жизни.
Работа в цирке и дуэт Никулина и ШуйдинаПосле окончания студии Никулин в течение двух лет работал ассистентом легендарного клоуна Михаила Румянцева, известного под псевдонимом Карандаш. Участие в его номерах стало для молодого артиста настоящей школой мастерства.
Именно в труппе Карандаша сформировался дуэт Юрия Никулина и Михаила Шуйдина. Этот творческий союз просуществовал более 30 лет — с 1950 по 1981 год — и стал одним из самых узнаваемых в истории советского цирка.
«Карандаш научил нас многому. Мы познали премудрости кочевой цирковой жизни. Мы научились серьезно и бережно относиться к каждому найденному смешному трюку, умению использовать его в нужный момент», — писал Никулин в книге «Цирк на Цветном».Никулин и Шуйдин работали в самых разных жанрах: пародии, сатирические сценки, юморески, пантомимы, сюжетные номера. Их отличала тонкая драматургия, психологическая точность и уважение к зрителю.
Сам Никулин неоднократно подчёркивал, что считает себя прежде всего клоуном и получает подлинную радость от живого смеха зала — как детского, так и взрослого.
Юрий Никулин — директор Цирка на Цветном бульвареВ 1982 году Юрий Никулин был назначен директором и художественным руководителем Московского цирка на Цветном бульваре. Этот пост он занимал до конца жизни.
За годы его руководства были созданы десятки новых программ, среди которых «Я работаю клоуном», «Здравствуй, старый цирк», «На крыльях времени», «Бульвар нашего детства» и другие. Во второй половине 1980-х годов по инициативе Никулина в здании цирка прошла масштабная реконструкция.
В 1996 году артист основал благотворительный фонд «Цирк и милосердие», целью которого стала поддержка ветеранов и молодых артистов цирка. В том же году, к 75-летию Никулина, цирку на Цветном бульваре официально присвоили его имя.
Карьера Юрия Никулина в киноКинематографическая карьера Юрия Никулина началась в 1958 году с небольшой роли в музыкальной комедии «Девушка с гитарой». Уже в начале 1960-х он получил всесоюзную известность благодаря сотрудничеству с режиссёром Леонидом Гайдаем.
Фильм-новелла «Пёс Барбос и необычный кросс» стала первым появлением на экране знаменитого комического трио — Трус, Балбес и Бывалый. Роль Балбеса закрепила за Никулиным статус одного из главных комиков страны. Позже образ был продолжен в фильмах «Самогонщики», «Операция "Ы"», «Кавказская пленница».
Всего Юрий Никулин сыграл более чем в 40 фильмах. Многие песни, исполненные им в кино, стали по-настоящему народными. В 2024 году образ артиста был воссоздан с помощью искусственного интеллекта в фильме «Манюня: Приключения в Москве» — с разрешения его семьи.
Книги и работа на телевиденииВ 1979 году Никулин опубликовал автобиографическую книгу «Почти серьёзно», которая неоднократно переиздавалась и была переведена на иностранные языки. Отдельное место в его литературном наследии занимает книга «Семь долгих лет», посвящённая фронтовому опыту.
«Почти семь лет я не снимал с себя гимнастерку, сапоги и солдатскую шинель. И об этих годах собираюсь рассказать. О моей действительной службе в армии, о двух войнах, которые пришлось пережить. В армии я прошел суровую жизненную школу, узнал немало людей, научился сходиться с ними, что впоследствии помогло в работе, в жизни», — писал Никулин.В 1990-х годах Юрий Никулин входил в редколлегию журнала «Огонёк». С 1993 по 1997 год он вёл на ОРТ юмористическую программу «Клуб “Белый попугай”», где известные артисты делились историями из своей жизни.
Личная жизнь Юрия НикулинаЮрий Никулин был женат на Татьяне Николаевне Никулиной. Они познакомились в конце 1940-х годов благодаря её увлечению конным спортом: по просьбе Карандаша она обучила простым трюкам коня по кличке Лапоть и привезла животное в цирк, где встретила Никулина. Он готовил номер, в котором изображал зрителя из зала, решившего научиться верховой езде. Вскоре Юрий пригласил Татьяну посетить одно из своих выступлений.
Однако именно во время этого спектакля произошёл несчастный случай: во время исполнения номера Никулин оказался под лошадью и получил серьёзные травмы. Его доставили в Институт скорой помощи имени Склифосовского.
«Она его так избила, что его увезли на скорой в Склифосовского. Я чувствовала себя виноватой и стала его навещать», — говорила Никулина.В 1950 году пара поженилась, а в 1956-м у них родился сын Максим. Он окончил факультет журналистики МГУ и после смерти отца возглавил Московский цирк Никулина на Цветном бульваре. У него трое детей. Известно, что в кабинете Юрия Никулина сейчас все так же, как и при жизни артиста.
«Я никогда себя с отцом не соизмерял ни в силу одаренности, ни значимости, потому что он человек-фигура, а я менеджер. Мои дела здесь все разруливать и управлять», — делился Максим.
Смерть Юрия Никулина и память об артистеЮрий Никулин скончался 21 августа 1997 года в возрасте 75 лет. Причиной смерти стали осложнения после операции на сердце. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.
«Мы каждый день ездили в больницу навещать его. Мы сели в лифт, и тут мне сказали, что отца не стало. Все эти дни вплоть до похорон на Новодевичьем и поминок я сидел в цирке, в Манеже, в кабинете, у меня слез не было. Я не знаю почему. А через месяц попала собака под машину, тогда не мог остановиться два дня, плакал... Нужен был какой-то толчок, и тогда стало легче», — вспоминал сын артиста.Память Юрия Никулина увековечена в нескольких городах России. Наиболее известный памятник установлен в Москве у здания Цирка на Цветном бульваре — он был создан скульптором Александром Рукавишниковым и открыт в 2000 году.
В октябре 2011 года памятник Юрию Никулину появился в его родном городе Демидове Смоленской области. В ноябре того же года был открыт монумент Юрию Никулину и Михаилу Шуйдину перед зданием реконструированного цирка в Курске.
8 октября 2021 года в Москве на фасаде дома на Большой Бронной улице, где жил артист, была торжественно открыта мемориальная доска.