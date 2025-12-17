«Без связей и стыдных фактов»: Надежда Стрелец рассказала о стремительной карьере в Москве

17 декабря 2025, 16:01

Надежда Стрелец рассказала, как стала главным редактором Москвы за 4 года

Надежда Стрелец (Фото: Instagram* / @nadin_strelets)

Журналистка и блогер Надежда Стрелец поделилась с подписчиками в личном Telegram-канале воспоминаниями о начале карьеры в Москве и итогами уходящего 2025 года.





По её словам, всего за четыре года она смогла достичь поста главного редактора, несмотря на отсутствие каких-либо связей и социальных лифтов.





«Я приехала в Москву в возрасте 24 лет и не знала в этом городе буквально никого. Уже в 28 лет я стала главным редактором без протекций, связей и стыдных фактов в биографии. Моя история — это тяжёлый труд и ноль социальных лифтов», — призналась Стрелец.