«Все фото пропиты»: Настя Ивлеева объяснила отсутствие снимков с мужем в годовщину свадьбы
Настя Ивлеева призналась, почему не показала мужа в первую годовщину брака
Настя Ивлеева вышла на связь с подписчиками и объяснила, почему в соцсетях так и не появилось ни одной фотографии с мужем в день их первой годовщины свадьбы.
На днях телеведущая вместе с супругом Филиппом Бегаком отправилась в Мурманск — именно там в декабре 2024 года пара официально зарегистрировала брак.
Несмотря на романтичную поездку, поклонники не увидели привычных кадров из путешествия, что сразу вызвало вопросы. Ответ оказался неожиданно простым и ироничным.
«Все фото пропиты», — пошутила Ивлеева в сторис.По словам Насти, за несколько дней отдыха она просто ни разу не взяла в руки телефон ради контента — слишком уж увлеклась моментом и живым общением.
Блогер призналась, что иногда ей важно полностью выпасть из цифровой реальности и оставить личные моменты только для себя. Впрочем, фанатов она всё же успокоила: уже в ближайшее время Ивлеева пообещала поделиться новыми кадрами из поездки.
Напомним, Настя Ивлеева и Филипп Бегак поженились тайно в декабре прошлого года, а весной сыграли пышную свадьбу в Ялте — тоже без лишнего шума и посторонних глаз. Похоже, приватность в их отношениях — осознанный выбор.