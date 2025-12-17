«Все фото пропиты»: Настя Ивлеева объяснила отсутствие снимков с мужем в годовщину свадьбы

17 декабря 2025, 18:01

Настя Ивлеева призналась, почему не показала мужа в первую годовщину брака

Настя Ивлеева с мужем (Фото: Instagram* / @_agentgirl_)

Настя Ивлеева вышла на связь с подписчиками и объяснила, почему в соцсетях так и не появилось ни одной фотографии с мужем в день их первой годовщины свадьбы.





На днях телеведущая вместе с супругом Филиппом Бегаком отправилась в Мурманск — именно там в декабре 2024 года пара официально зарегистрировала брак.



Несмотря на романтичную поездку, поклонники не увидели привычных кадров из путешествия, что сразу вызвало вопросы. Ответ оказался неожиданно простым и ироничным.





«Все фото пропиты», — пошутила Ивлеева в сторис.