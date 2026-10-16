«Репутационное пятно»: Адвокат раскрыла, чем обернется для бренда Самойловой чёрный список ФНС

16 октября 2026, 14:27

Адвокат Ярмуш: Самойлова три года не сможет руководить компаниями и регистрировать новые

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Налоговая инспекция провела выездную проверку компании в бьюти-сфере, где Оксана Самойлова владеет 50% доли. В ходе проверки выяснилось, что компания не находится по юридическому адресу, заявленному в налоговую. Блогершу на три года внесли в черный список Федеральной налоговой службы (ФНС).





Адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Радио 1» объяснила, что за подобное нарушение наступает административная ответственность — дисквалификация.





«Оказалось, что по фиксированному юридическому адресу компании не существует — это нарушение. Поскольку Оксана Самойлова принимает руководящее решение в этой компании, её дисквалифицировали на три года. Это значит, что она не сможет занимать в любой компании и юридическом лице руководящую должность, быть генеральным директором и принимать решения по руководству компанией. Также блогерша на три года лишается возможности регистрировать новые юридические лица», — объяснила она.

«Если она продолжит осуществлять полномочия генерального директора в каком-нибудь юридическом лице, то, предположим, при подаче налоговой декларации, подписанной дисквалифицированным лицом, налоговая декларация считается неподанной. За осуществление деятельности при наложении дисквалификации сам гражданин может получить штраф. И юридическая компания, которая не расторгнет соглашение с дисквалифицированным лицом о руководстве компании, тоже может быть привлечена к ответственности административной», — отметила Ярмуш.