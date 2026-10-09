Адвокат предупредил об опасности найденных на улице кошельков и телефонов

09 октября 2026, 07:09

Адвокат Халеян: кошельки и деньги, лежащие на земле, могут быть заминированы

Фото: iStock/takasuu

Адвокат по уголовным делам Альберт Халеян призвал не поднимать с земли кошельки, телефоны, свертки с купюрами и другие бесхозные вещи. По его словам, преступники могут прятать взрывные устройства внутри предметов, способных вызвать интерес у прохожих.