Адвокат предупредил об опасности найденных на улице кошельков и телефонов
Адвокат по уголовным делам Альберт Халеян призвал не поднимать с земли кошельки, телефоны, свертки с купюрами и другие бесхозные вещи. По его словам, преступники могут прятать взрывные устройства внутри предметов, способных вызвать интерес у прохожих.
В беседе с «Газетой.Ru» Халеян отметил, что подобные ловушки рассчитаны на любопытство и желание получить легкие деньги. Внешне опасный предмет часто не отличается от обычной находки: злоумышленники не оставляют заметных проводов, механизмов или иных признаков взрывного устройства.
Адвокат напомнил о происшествии в Красногорске в ноябре 2025 года. Девятилетний ребенок заметил на площадке сверток с деньгами и попытался взять его в руки. Внутри находилось самодельное взрывное устройство, из-за взрыва мальчик лишился пальцев.
По словам Халеяна, похожие случаи фиксировали в Курской области. Там преступники оставляли кошельки со взрывчаткой в местах, где их легко заметят люди. Такие предметы могут доставлять при помощи дронов или распространять через посредников за вознаграждение.
При обнаружении подозрительной вещи юрист советует не трогать ее, не передвигать и не пытаться рассмотреть ближе. Следует отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих и укрыться за прочным препятствием.
Пользоваться телефоном рядом с находкой Халеян не рекомендует: радиосигнал, по его оценке, способен привести устройство в действие. После выхода на безопасное расстояние нужно позвонить в полицию по номеру 102 или 112, назвать адрес, ориентиры и дождаться сотрудников.
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