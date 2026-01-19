«Не считать людей за дураков»: Соседов прокомментировал поведение Долиной и предрек ей окончание карьеры

19 января 2026, 14:11

Критик Соседов: Ларисе Долиной пора уходить со сцены в преподавание

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Стало известно, что некоторые продажи билетов на концерты певицы Ларисы Долиной приостановлены, а те, что проданы — возвращены. Неужели у исполнительницы хита «Погода в доме» завершилась карьера на эстраде?





Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Радио 1» заявил, что ситуация с билетами вполне предсказуема, как и реакция людей.



«Надо уметь себя вести с людьми, не считать их за дураков и не рассказывать странных историй, в которые никто не верит. Было бы удивительно, если бы билеты на её концерты раскупались», — сказал он.

«70 лет — это хорошая точка окончания. Нельзя бесконечно выходить и петь на эстраде. Кто ходит на возрастных артистов, наверное, ностальгируют. Но Долина уже все сказала, ничего нового не будет, а постоянно петь "Погоду в доме" — никуда не годится, хотя и песня хорошая», — поделился мнением Соседов.

«Все равно всему есть предел. Можно и до 100 лет петь "Погоду в доме", но это будет странно. Все заканчивается. Как верёвочке не виться, а конец ей будет. Вот и всё. Это простая логика жизни, бытия. Никто ничего здесь не может изменить», — заключил Соседов.