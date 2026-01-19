Юрист оценил риски для Долиной, если она продолжит затягивать конфликт с жильем в центре Москвы
Затягивание передачи квартиры в Хамовниках создаёт серьёзные репутационные риски для певицы Ларисы Долиной. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал заслуженный юрист России, учёный-правовед Иван Соловьев.
По его оценке, общественное восприятие этой нашумевшей ситуации уже достигло критической точки, и дальнейшее создание препятствий добросовестному покупателю может только усугубить положение артистки.
Напомним, что ранее судебные приставы уже возбудили исполнительное производство о выселении Долиной из квартиры в центре Москвы. Пока у певицы еще есть возможность освободить жилье добровольно, хотя времени осталось мало — до 19 января.
Однако адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко сообщала, что Долина не сможет подписать акт приема-передачи квартиры до 20 января. Народная артистка РФ отдыхает за границей вместе с дочерью и внучкой.
Ранее «Радио 1» передавало, что на роскошный отпуск в ОАЭ она уже потратила не менее 1,4 млн рублей. Когда стало известно о принудительном выселении, Долина, по свидетельствам очевидцев, смеялась и продолжала курить кальян.