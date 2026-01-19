Юрист оценил риски для Долиной, если она продолжит затягивать конфликт с жильем в центре Москвы

19 января 2026, 01:23

Юрист Соловьев: Долина рискует подрывом репутации из-за затягивания передачи квартиры

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Затягивание передачи квартиры в Хамовниках создаёт серьёзные репутационные риски для певицы Ларисы Долиной. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал заслуженный юрист России, учёный-правовед Иван Соловьев.





По его оценке, общественное восприятие этой нашумевшей ситуации уже достигло критической точки, и дальнейшее создание препятствий добросовестному покупателю может только усугубить положение артистки.



