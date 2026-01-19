Представители Ларисы Долиной заплатили 15 тысяч рублей за вскрытие ее квартиры
Лариса Долина потратила 15 тысяч рублей на вскрытие собственной квартиры — правда, деньги платили её представители. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Причиной стала поездка артистки в Абу-Даби вместе с ключами, из-за чего она не смогла лично передать жильё. Вскрытием занимался профессиональный мастер Максим. По его словам, процесс занял всего десять минут: пришлось просверлить новое отверстие, и замок быстро поддался.
Ранее стало известно, что Долина потратила на отпуск в ОАЭ 1,4 миллиона рублей. Большую часть времени звезда проводила в номере.
