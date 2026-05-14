Ася Борисова удивила признанием о романе с Башаровым
Актриса Ася Борисова призналась, что в начале романа с Маратом Башаровым не следила за публикациями о нем. О громких обвинениях артистка тогда не знала. Об этом она рассказала в эфире одного из телевизионных шоу, пишет Telegram-канал «Пятый канал|Новости».
Женщина тепло отозвалась о возлюбленном и назвала его «вот такенным парнем». Звезда добавила, что их союз держится на доверии и взаимопонимании. Пара не обсуждает прошлые конфликты. К старым историям избранники не возвращаются. При этом Борисова четко обозначила свою позицию. Насилие она не принимает. Оправдывать такие поступки актриса не готова.
Ранее бывшие жены Башарова не раз выступали с тяжелыми заявлениями. Екатерина Архарова рассказывала, что после ссоры попала в больницу. Елизавета Шевыркова утверждала, что актер ударил ее и сломал нос на глазах у сына.
