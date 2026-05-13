Марат Башаров признался, что интим с Асей Борисовой делает его моложе
51-летний Марат Башаров появился на публике вместе с возлюбленной Асей Борисовой. Актер и его избранница побывали на премьере шоу «Ставка на любовь» со своим участием, передает VOICE.
Ася подтвердила, что участие в реалити-шоу стало для них с Маратом новым и интересным опытом. Она отметила, что благодаря этому проекту поняла, насколько Башаров готов поддерживать её в любых сложных моментах. Шоумен, когда его спросили о том, как возлюбленная помогает ему чувствовать себя моложе, ответил, что всё дело в их интимной близости.
Марат Башаров уже четыре года состоит в отношениях с Асей Борисовой, но пока не планирует делать ей предложение. Несмотря на то что между ними 13 лет разницы в возрасте, актёр утверждает, что это не мешает их отношениям.
