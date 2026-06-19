«Не стоит сравнивать»: Адвокат объяснила, в чем существенная разница дел Блиновской и Митрошиной

19 июня 2026, 19:08

Адвокат Ярмуш: разница дел Блиновской и Митрошиной в действиях за рубежом

Александра Митрошина (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Несмотря на то, что в глазах обывателей истории блогеров Елены Блиновской и Александры Митрошиной выглядят похожими (миллионные доходы, дробление бизнеса и налоговые проверки), с точки зрения закона это два принципиально разных дела. В чем разница, и так ли она существенна?





Адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Радио 1» заявила, что ключевое отличие кроется не в сумме неуплаты, а в квалификации действий.





«Обе блогерши действительно совершили схожие налоговые нарушения. Они получали крупные доходы, но платили налоги по упрощенной системе налогообложения (УСН), дробя свой бизнес между третьими лицами, чтобы искусственно занижать налоговую базу. В этом эпизоде они шли по одной дороге. Главное расхождение: валютные операции и вывод средств. Митрошина, получив условный срок, была осуждена непосредственно за неуплату налогов. Блиновская же вместе с супругом совершили ряд действий, которые подпадают под совершенно иную статью Уголовного кодекса», — сказала она.

«Именно за наличие этих «зарубежных» эпизодов в деле Блиновской суд назначил более строгое наказание. Это совершенно другой состав преступления. Если Митрошина отвечала за неуплату налогов внутри страны, то Блиновской инкриминировали еще и вывод капитала за границу, что в российской правовой практике всегда считается отягчающим обстоятельством», — резюмировала Ярмуш.