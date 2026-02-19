Стало известно, в каких условиях сейчас содержится Елена Блиновская
Отец блогера Елена Блиновская рассказал о её условиях содержания в колонии и о том, как семья поддерживает связь с осуждённой. Интервью он дал изданию Super.
По словам Олега Анатольевича, родственники до сих пор не знают возможную дату освобождения Блиновской и часто узнают новости о ней из СМИ, поскольку официальной информации семье практически не предоставляют. Письма от дочери приходят с задержкой — иногда не раньше чем через неделю.
Семья регулярно отправляет передачи: каши, сухие супы, фрукты и овощи. Как рассказала сама Елена, питание в учреждении её не устраивает. Свидания разрешены раз в два месяца — они длятся около трёх часов и проходят через стекло с использованием телефона, при этом присутствовать могут не более трёх человек одновременно.
В конце февраля родные планируют навестить блогера вместе с её сыновьями, если позволит состояние здоровья. Отец также отметил, что слышал о проблемах с отоплением в колонии: по сообщениям, после коммунальной аварии помещения обогревали электрическими приборами и заключённым выдавали дополнительные одеяла.
