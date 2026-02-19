Стало известно, в каких условиях сейчас содержится Елена Блиновская

19 февраля 2026, 19:21

Отец Елены Блиновской рассказал о жизни дочери в колонии

Елена Блиновская (Фото: Instagram* / @elena_blinovskaya)

Отец блогера Елена Блиновская рассказал о её условиях содержания в колонии и о том, как семья поддерживает связь с осуждённой. Интервью он дал изданию Super.