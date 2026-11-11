«Не уважительная причина»: Адвокат объяснил, возможно ли вернуть деньги за провальный концерт Киркорова в Тюмени

11 ноября 2026, 13:14

Адвокат Воропаев: за провальный концерт Киркорова в Тюмени деньги вернуть можно

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Концерт Филиппа Киркорова в Тюмени обернулся скандалом: зрители покидали зал до окончания выступления, говоря, что артист находится в неадекватном состоянии. Ролики с выступления распространяются по сети и вызывают негодование у фанатов. Сам артист признался, что вышел на сцену с высокой температурой и выложился так, как смог. В настоящий момент некоторые зрители требуют вернуть деньги за билеты стоимостью до 25 тысяч рублей.





Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» отметил, что плохое самочувствие артиста — это его личные проблемы, а не уважительная причина для зрителей не получить качественную услугу.





«Разочарованные зрители могут обратиться с письменной претензией и видеодоказательствами к организаторам и требовать возврат денег, ссылаясь на закон о защите прав потребителя. Если добровольно деньги не вернут — в судебном порядке можно рассчитывать на взыскание убытков, моральный вред и неустойку», — сказал он.

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