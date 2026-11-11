В Ярославле сдают билеты на Киркорова после концерта в Тюмени

11 ноября 2026, 08:28

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Жители Ярославля сдали больше десяти билетов на концерт Филиппа Киркорова за один день после жалоб на его выступление в Тюмени, пишет Mash.