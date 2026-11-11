В Ярославле сдают билеты на Киркорова после концерта в Тюмени
Жители Ярославля сдали больше десяти билетов на концерт Филиппа Киркорова за один день после жалоб на его выступление в Тюмени, пишет Mash.
Шоу в Ярославле намечено на 27 ноября. За две недели до него свободными оставались около трех тысяч мест из семи тысяч. Поводом для возвратов стал концерт 9 ноября в Тюмени. Некоторые зрители утверждали, что артист шатался, засыпал на ходу и вел себя неадекватно. На сегодня в Тюмени запланировано второе выступление певца. Вернуть деньги за него уже нельзя: площадка принимает билеты не позднее чем за три дня до мероприятия.
Ранее представители ветеранской организации десантников попросили губернатора Ярославской области Михаила Евраева отменить концерт Киркорова. Их возмутило появление певца на публике в тельняшке и голубом берете ВДВ в 2020 году. Ветераны сочли этот поступок оскорблением символов десантников и памяти погибших военных. После истории в Тюмени противники ярославского концерта заявили, что число их сторонников растет.
Читайте также: