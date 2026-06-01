Не воспринимал брата всерьез и долго скрывал личную жизнь: за что стыдно звезде фильма «Возвращение» Ивану Добронравову?
Иван Фёдорович Добронравов — российский актер театра и кино, который получил широкую известность еще в подростковом возрасте после выхода драмы Андрея Звягинцева «Возвращение». Картина завоевала главный приз Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — и открыла молодому артисту дорогу в большое кино. Актер не скрывает, что в молодости допускал серьезные ошибки, о которых впоследствии сожалел. Подробнее о том, за что ему стыдно — в материале «Радио 1».
Биография Ивана Добронравова: детство и первые роли в киноБудущий артист появился на свет 2 июня 1989 года в Воронеже в творческой семье. Его родители окончили Воронежскую академию искусств. Мать, Ирина Добронравова, получила профессию организатора массовых мероприятий. Отец, Фёдор Викторович Добронравов, впоследствии стал одним из самых узнаваемых актеров страны и приобрел всенародную популярность благодаря роли Ивана Будько в сериале «Сваты».
С ранних лет Иван буквально жил за кулисами. Сначала он наблюдал за работой артистов, а затем и сам начал появляться на сцене рядом с отцом. В спектакле «Слуги и снег» мальчик сыграл подкидыша Мики, а в постановке «Город миллионеров» выходил на сцену вместе с Инной Чуриковой.
На съемочную площадку Иван попал практически случайно. Однажды он приехал вместе с отцом на «Мосфильм», где ассистент режиссера срочно искал замену юному актеру. Добронравов идеально подошел на роль Вениамина Грушина в сериале «Искатели».
Уже через год подросток получил гораздо более заметную работу. В популярном приключенческом проекте «Тайга. Курс выживания» он сыграл одного из ключевых персонажей — Максима.
Фильм «Возвращение» и триумф на Венецианском кинофестивалеНастоящий прорыв в карьере Ивана Добронравова произошел после участия в драме Андрея Звягинцева «Возвращение». В картине актер воплотил образ младшего сына, испытывающего сильную обиду на внезапно вернувшегося отца.
Лента получила сразу пять наград Венецианского кинофестиваля. В России фильм также высоко оценили критики и профессиональное сообщество, отметив его премиями «Ника» и «Золотой орел».
Несмотря на огромный успех, теской дружбы между актером и режиссером так и не возникло. Спустя годы Иван рассказывал, что поддерживает со Звягинцевым связь, хотя их отношения всегда оставались достаточно сдержанными.
«Мы поддерживаем связь, но постольку-поскольку. Не могу сказать, что у нас когда-то была такая дружба, когда люди каждые выходные видятся, но мы поздравляем друг друга с днями рождения и прочими праздниками. Думаю, все-таки разница в возрасте не дала нам возможности стать прямо полноценными друзьями-приятелями», — рассказывал он.После успеха в Венеции журналисты регулярно спрашивали подростка о будущем. Тогда Иван открыто заявлял, что намерен продолжить актерскую династию и связать жизнь со сценой и кино.
Почему Иван Добронравов ушел из сериала «Кадетство»Следующей значимой работой актера стал популярный сериал «Кадетство». В первом сезоне Иван сыграл воспитанника детского дома Андрея Левакова. Одновременно его отец исполнил роль отца суворовца Перепечко.
Многих зрителей удивило исчезновение героя Добронравова из проекта. Причина оказалась простой. Вдохновившись опытом старшего брата Виктора Добронравова, Иван решил поступать в Театральный институт имени Бориса Щукина.
Еще до вступительных экзаменов он предупредил продюсеров сериала: если его примут в училище, совмещать учебу и съемки он не сможет. После успешного поступления сценаристам пришлось оперативно выводить персонажа из сюжета.
Отчисление из Щукинского училища и серьезный жизненный урокОднако студенческая жизнь оказалась совсем не такой, какой представлял ее молодой актер. После первого курса руководство училища приняло решение отчислить Ивана. Позже артист честно признавал, что сам создал эту ситуацию.
По его словам, после триумфа «Возвращения» и поездки на Венецианский фестиваль он сформировал завышенные ожидания от самого себя. Ему казалось, что каждая творческая работа должна производить сильнейшее впечатление. Поэтому многие учебные задания и этюды он считал недостаточно интересными и не относился к ним серьезно. Впоследствии Добронравов называл этот период важным жизненным уроком.
«Мне необходимо было понять, что путь обучения — это путь проб и ошибок, ты должен идти и не бояться, а я построил себе какую-то безошибочную траекторию, которой не видно. Пунктир бесцветным маркером, по которому я не могу идти», — делился актер.
Скандалы молодости: гулянки, ошибки и чувство виныСам актер неоднократно признавался, что самым сложным временем в его жизни стала молодость. Иван рассказывал, что тогда столкнулся с серьезными проблемами, связанными с бесконечными тусовками и беспечным образом жизни. Он не всегда задумывался о последствиях собственных поступков и причинял боль близким людям.
Добронравов открыто говорил, что до сих пор испытывает стыд за тот период.
«Были проблемы с тусовками и гулянками. Стыдно за тот период. Многих подставил, многим сделал больно. Говорил не то, что надо было. Я до сих пор разгребаю последствия своего пути… но это мой путь. Благодаря тому я сейчас такой, какой есть. Я стал чуточку лучше. Появилась ответственность», — рассказывал Добронравов.
Отношения с братом Виктором ДобронравовымСтарший брат Виктор неоднократно пытался предостеречь Ивана от ошибок. Однако в юности будущая звезда кино не всегда прислушивалась к советам родственников. Добронравов вспоминал, что воспринимал наставления старших как попытки ограничить его свободу.
«Сейчас отношения с братом такие, что лучше не придумаешь, но были и сложности. Он переживал за меня, а я не слышал его. Говорил: "Не надо меня учить, у меня своя жизнь!" Обычная практика, когда старшие товарищи делятся опытом, а ты это воспринимаешь как ограничение», — делился Иван.Сегодня братья сохраняют теплые отношения и часто подчеркивают, что никогда не воспринимали друг друга как соперников. Сам Иван отмечает, что дух конкуренции в той или иной степени присутствует в любой семье, однако между ним и Виктором он всегда носил скорее шутливый характер.
Карьера Ивана Добронравова после возвращения в профессиюНесмотря на временные трудности, Иван все-таки получил актерское образование и начал работать в Театре Антона Чехова. Одновременно активно развивалась его карьера в кино. В фильмографии артиста появились картины «Короткое замыкание», «Перемирие», «Дом», «Елена» и международный проект «Истальгия».
Особенно продуктивным оказался 2013 год. Тогда актер снялся сразу в пяти проектах, включая сериалы «Свиридовы» и «Любовь на миллион». Позднее зрители увидели его в проектах «Метод», «Купи меня», «Вольная грамота», «Бессмертные», «Нулевой пациент», «Корпорация Морозов» и «Райцентр».
К числу наиболее заметных современных работ относятся сериалы «Комбинация», «Лихие» и «Неверные».
Режиссерский дебют Ивана ДобронравоваВ последние годы артист активно пробует себя не только как актер, но и как режиссер. Одним из наиболее интересных проектов стало роуд-муви «Никто не знает про Маньпупунер», где Иван выступил в качестве режиссера.
Рассказывая о картине, он подчеркивал, что история посвящена поиску себя и внутренним переменам.
«Если ты разочаровался в жизни, никогда не поздно все изменить. Просто нужно отправиться в путь и посмотреть, куда тебя выведет эта дорога. Дорога к чудесам порой бывает очень сложной. Но оно того стоит, надо только сделать шаг. Об этом наша история», — рассказывал он.Кроме того, в производстве находятся еще несколько проектов с участием артиста, включая ожидаемую экранизацию цикла «Этерна».
Жена Ивана Добронравова и семья актераДолгое время Иван практически не рассказывал о личной жизни. Из-за этого поклонники даже шутили, что у него просто нет времени на романы. Ситуация изменилась в 2017 году. Тогда актер женился на возлюбленной Анне.
Спустя год в семье произошло пополнение — родилась дочь Вероника. Анна известна не только как супруга популярного артиста, но и как продюсер фильмов «Микулай», «Танго» и «Никто не знает про Маньпупунер».
В своих публикациях она рассказывала, что знакомство с Иваном произошло благодаря невероятному стечению обстоятельств. Сам актер полностью согласен с этой оценкой и считает настоящим чудом встречу своего человека среди миллиардов жителей планеты.
Сегодня актер называет себя счастливым человеком. Он занимается любимым делом, строит карьеру и проводит время рядом с близкими людьми. Главным ориентиром для него остаются мнение семьи и друзей.
«Я рад, что в моем окружении есть люди, которые могут сказать мне неприятную правду. Если я буду спрашивать их мнение о чем-либо: себе или своей работе, и им будет казаться, что я сделал что-то плохо или неправильно, они мне об этом обязательно сообщат», — говорит он.По словам артиста, именно честность близких людей помогает избежать ошибок и сохранить трезвый взгляд на жизнь. Особое место в его жизни занимает отец. Если раньше Иван мог совершать поступки, за которые впоследствии становилось неловко перед родителями, то сегодня он старается тщательно обдумывать каждое решение.
«С папой отношения отличные, как с другом. Это счастье! Легко с ним поделиться, он всегда помогает и поддерживает во всяких ситуациях, даже там, где уже не надо было», — рассказал актер.
Иван Добронравов сейчасСегодня Иван Добронравов живет в Москве, продолжает активно сниматься в кино и выходить на театральную сцену. Недавно его фильмография пополнилась ролями в проектах «Комбинация» и «Значит, нам туда дорога». Параллельно актер развивает себя как режиссер и сценарист, уделяя все больше внимания собственным авторским работам.
При этом артист остается одним из самых закрытых представителей российского кинематографа. Он редко посещает светские мероприятия, практически не ведет социальные сети и предпочитает концентрироваться на профессии и семье, а не на публичности.