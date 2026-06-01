«Я не боюсь»: Гогунский обратился к Канье Уэсту

01 июня 2026, 12:00

Гогунский предложил Канье Уэсту провести концерт в России

Виталий Гогунский (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Виталий Гогунский пригласил Канье Уэста в Россию и записал с ним совместный трек через ИИ. Об этом пишет телеграм-канал «Звездач».





Актер, известный по сериалу «Универ», обратился к американскому рэперу с необычным предложением. Гогунский заявил, что на Западе концерты Канье «отменяют», потому что его «боятся», и призвал артиста выступить в Москве или Санкт-Петербурге.





«А я не боюсь, потому что живу по сердцу! Сегодня между вами на Западе и нами возводят стены, которые не видны из космоса. Но представь, что здесь в Москве на стадионе или в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» соберутся 108 тысяч сердец на самом большом шоу Канье Уэста в мире», — цитирует Гогунского СМИ.