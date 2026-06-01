01 июня 2026, 11:58

2 июня народная артистка России Алёна Яковлева отмечает 65-летие. За десятилетия творческой деятельности она стала одной из самых востребованных актрис отечественного театра и кино, сыграв более 200 ролей. Зрителям она известна по проектам «Склифосовский», «Кадетство», «Возвращение мушкетёров», «Моя прекрасная няня», «Женский доктор» и многим другим. Кроме того, Яковлева является ведущей актрисой Московского академического театра сатиры. Однако за успешной карьерой скрывается непростая личная история. Подробнее о том, что пришлось пережить актрисе в молодости и что известно об ее отношениях с Андреем Мироновым — в матераиле «Радио 1».





Содержание Биография Алёны Яковлевой и отношения с отцом Как Алёна Яковлева тайно поступила в театральный вуз Как Юрий Яковлев признал талант дочери Фильмография Алёны Яковлевой Трагедия, о которой Алёна Яковлева молчала более 30 лет Личная жизнь Алёны Яковлевой Госпитализация Алёны Яковлевой и проблемы со здоровьем Конфликт в Театре сатиры перед юбилеем Алёна Яковлева сегодня

Биография Алёны Яковлевой и отношения с отцом

«Мама была женщиной гордой, простить измены не смогла. Так что я, конечно, знала, что Юрий Яковлев — мой отец, носила его фамилию, но в детстве и юности мы встречались редко», — вспоминала артистка.

«Всегда с нетерпением ждала его звонка, но сама боялась звонить. Он для меня был скорее артист, чем отец. А в одиннадцать лет мы и вовсе уехали в ГДР, где мамин муж работал журналистом-международником», — рассказывала Яковлева.

Как Алёна Яковлева тайно поступила в театральный вуз

Как Юрий Яковлев признал талант дочери

Фильмография Алёны Яковлевой

Трагедия, о которой Алёна Яковлева молчала более 30 лет

«Тут у меня что-то щёлкнуло и я говорю: "Ну, кто первый?". Мужчины удивились такой активности, стали вести себя иначе и несколько минут думали, но затем всё случилось. Всё, что им было нужно сделать со мной, они сделали», — рассказывала артистка.

«Мне хочется забыть эту историю и не вспоминать больше никогда», — признавалась она.

«Ангел-хранитель и Господь Бог меня спасли», — говорила Яковлева, вспоминая пережитые события.

Личная жизнь Алёны Яковлевой

Андрей Миронов и Алёна Яковлева

«Нет, ну так не годится! Артистку Яковлеву нужно заменить. Уже билеты распроданы, а она всё никак не может войти в роль!» — говорил артист.

Брак с Кириллом Козаковым и рождение дочери

«Я никогда не запрещала им общаться. Я ушла по разным причинам. Я понимала, что жизни у нас не будет. Я родила в 25 лет и была готова к ребёнку, а Кирилл был не готов к этому. Тяжёлое время. Денег не было патологически», — рассказывала актриса.

Второй брак Алёны Яковлевой и развод после десяти лет отношений

Роман с мужчиной на 27 лет моложе

«Я отпустила. Знаешь, когда? Я тебе скажу! Когда у меня начался роман с молодым человеком, который моложе меня на 27 лет», — признавалась артистка.

«А что я плохого делаю? Я кого-то отбираю или что? Я никому плохого не делаю. Я делаю только хорошее себе и людям. Что ж плохого? По-моему, это всё прекрасно», — говорила Яковлева.

«Романы — пожалуйста. Мне когда предлагают вместе жить, я отвечаю: "А я тогда должна буду вставать в пять утра, провожать тебя на работу?" Понимаете, стареть я не хочу, но у меня совсем другая энергия, чем у моих ровесников», — отмечала она.

Госпитализация Алёны Яковлевой и проблемы со здоровьем

Конфликт в Театре сатиры перед юбилеем

«Естественно, юбилей депутата, художественного руководителя и народного артиста Герасимова отметили. А мой — нет. Почему? Да просто-напросто всё было потрачено на другие спектакли с участием Евгения Владимировича и гонорары других приглашённых артистов, играющих в большинстве этих постановок главные роли», — написала Яковлева в личном блоге.

«Боюсь ли я реакции со стороны руководства? Что меня уволят? За что? За то, что я всю жизнь была предана театру? Что за 40 с хвостиком лет я ни разу не нарушила дисциплину? За то, что театр всегда стоял у меня на первом месте? Даже съёмки в кино я всегда подстраивала под него. Что в принципе может быть хуже, чем то, что меня уже лишили работы?» — заявила народная артистка.

Алёна Яковлева сегодня