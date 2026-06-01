Роман с молодым мужчиной, чувства к Андрею Миронову и конфликт с Театром Сатиры: в каком трагическом событии призналась актриса Алёна Яковлева?
2 июня народная артистка России Алёна Яковлева отмечает 65-летие. За десятилетия творческой деятельности она стала одной из самых востребованных актрис отечественного театра и кино, сыграв более 200 ролей. Зрителям она известна по проектам «Склифосовский», «Кадетство», «Возвращение мушкетёров», «Моя прекрасная няня», «Женский доктор» и многим другим. Кроме того, Яковлева является ведущей актрисой Московского академического театра сатиры. Однако за успешной карьерой скрывается непростая личная история. Подробнее о том, что пришлось пережить актрисе в молодости и что известно об ее отношениях с Андреем Мироновым — в матераиле «Радио 1».
Биография Алёны Яковлевой и отношения с отцомАлёна Яковлева появилась на свет в Москве в 1961 году. Её матерью стала врач Кира Мачульская, а отцом — знаменитый советский актёр Юрий Яковлев, которого миллионы зрителей знают по роли Ипполита в культовой комедии «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».
Однако полноценной семьи у родителей будущей актрисы не получилось. Их брак завершился ещё до рождения ребёнка. Кира Мачульская мечтала стать матерью и долгие годы ждала появления малыша. С Юрием Яковлевым она прожила шесть лет. Когда стало известно о беременности, женщина узнала об изменах супруга. Более того, ребёнка ожидала и другая женщина, с которой у актёра завязались отношения.
Не дожидаясь рождения дочери, артист ушёл из семьи, оставив беременную супругу одну. Позже Алёна Яковлева рассказывала, что причиной разрыва стал роман её отца с актрисой Екатериной Райкиной — дочерью Аркадия Райкина.
«Мама была женщиной гордой, простить измены не смогла. Так что я, конечно, знала, что Юрий Яковлев — мой отец, носила его фамилию, но в детстве и юности мы встречались редко», — вспоминала артистка.После развода Кира Мачульская вновь вышла замуж. Новым главой семьи стал журналист-международник, работа которого предполагала постоянные командировки и переезды. Когда Алёне исполнилось 11 лет, семья отправилась за границу. До окончания школы будущая актриса жила в разных странах Европы. В разные годы её домом становились Германия, Дания, Исландия, Финляндия и Норвегия.
Из-за такой жизни встречи с родным отцом практически прекратились. По словам актрисы, в детстве она всегда ждала его звонков, однако сама не решалась проявлять инициативу.
«Всегда с нетерпением ждала его звонка, но сама боялась звонить. Он для меня был скорее артист, чем отец. А в одиннадцать лет мы и вовсе уехали в ГДР, где мамин муж работал журналистом-международником», — рассказывала Яковлева.При этом важную роль в её воспитании сыграла бабушка по материнской линии. Она сама была актрисой и мечтала увидеть внучку на сцене.
Как Алёна Яковлева тайно поступила в театральный вузМать будущей артистки категорически не поддерживала её интерес к актёрской профессии. После болезненного развода с Юрием Яковлевым она не хотела, чтобы дочь связывала свою жизнь с театром и кино.
В школьные годы Алёна серьёзно занималась фигурным катанием. Однако любовь к сцене постепенно становилась сильнее. На это повлияли беседы с бабушкой и регулярные походы в театр.
После получения аттестата девушка вернулась в Москву. Родители настояли на поступлении на факультет журналистики МГУ. Алёна выполнила их просьбу, но очень быстро поняла, что мечта об актёрской карьере никуда не исчезла.
Вскоре она начала заниматься в студенческом театре Романа Виктюка, а затем решила поступать в Театральное училище имени Щукина. Ради этого Яковлева пошла на рискованный шаг. Чтобы подать документы в театральный вуз, она попросила знакомого незаметно достать её аттестат из общей стопки документов.
В результате девушка одновременно училась сразу в двух высших учебных заведениях и впоследствии получила два диплома. Тем не менее своё будущее она окончательно связала именно со сценой.
Как Юрий Яковлев признал талант дочериВо время учёбы в Щукинском училище Алёна неожиданно встретила своего знаменитого отца в коридорах учебного заведения. Артист удивился появлению дочери среди студентов театрального вуза. Сначала Юрий Яковлев относился к её выбору довольно скептически, однако внимательно наблюдал за успехами начинающей актрисы. Уже к третьему курсу он убедился, что дочь действительно обладает актёрским талантом.
После получения диплома Алёну приняли в труппу Театра сатиры. Одновременно она начала строить карьеру в кинематографе. Первой работой на экране стала небольшая роль в картине «Честь имею».
Фильмография Алёны ЯковлевойНа протяжении всей карьеры актриса охотно принимала предложения о съёмках в телевизионных проектах. Благодаря этому её фильмография насчитывает сотни работ.
Первый серьёзный успех пришёл после картины «Времена не выбирают». В дальнейшем график артистки стал настолько плотным, что за один год она могла одновременно участвовать сразу в восьми-десяти сериалах.
Зрители запомнили её по проектам «Два берега», «Вечный муж», «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Моя прекрасная няня», «Кадетство», «Марш Турецкого», «Верни мою любовь», «Женский доктор», «Земский доктор», «Дневник доктора Зайцевой», «Райские кущи» и «Склифосовский».
Отдельного внимания заслуживает участие актрисы в фильме «Возвращение мушкетёров, или Сокровища кардинала Мазарини». Во время кастинга на роль Дельфины она сумела опередить многих претенденток, включая голливудскую актрису Миллу Йовович. В итоге создатели картины остановили выбор именно на российской артистке.
Трагедия, о которой Алёна Яковлева молчала более 30 летСпустя десятилетия после произошедшего Алёна Яковлева впервые рассказала о страшном эпизоде своей молодости. В программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ она призналась, что стала жертвой группового изнасилования.
По словам артистки, однажды она отправилась в гости к тёте и остановила попутную машину, в которой находились двое мужчин. Они довезли её до нужного места и предложили после встречи отвезти обратно домой. Девушка согласилась.
Однако на обратном пути автомобиль проехал мимо её дома. Вместо этого мужчины привезли её на заброшенную дачу, где находился дом и ждал ещё один человек. В доме ей предлагали алкоголь, сами же мужчины оставались трезвыми. По воспоминаниям Яковлевой, один из них производил особенно пугающее впечатление.
Когда она попыталась уйти, мужчины не позволили этого сделать. В какой-то момент актриса решила действовать нестандартно. Она пришла к выводу, что единственный шанс остаться в живых — вести себя так, будто происходящее её не пугает. Яковлева начала шутить и демонстрировать показное спокойствие.
«Тут у меня что-то щёлкнуло и я говорю: "Ну, кто первый?". Мужчины удивились такой активности, стали вести себя иначе и несколько минут думали, но затем всё случилось. Всё, что им было нужно сделать со мной, они сделали», — рассказывала артистка.По мнению Яковлевой, именно такая реакция помогла ей сохранить жизнь. Она убеждена, что в противном случае преступники могли причинить ей ещё больший вред. Особенно её поразило то обстоятельство, что после случившегося мужчины отвезли её домой.
В правоохранительные органы актриса обращаться не стала. Следующие два дня она практически не вставала с постели, находясь в состоянии сильнейшего шока. Позже прошла медицинское обследование и сдала необходимые анализы.
Ни матери, ни подругам Яковлева о случившемся тогда не рассказала. Более трёх десятилетий эта история оставалась её личной тайной. Лишь спустя много лет артистка решилась публично заговорить о пережитом.
«Мне хочется забыть эту историю и не вспоминать больше никогда», — признавалась она.Сегодня Алёна Яковлева считает, что смогла выжить благодаря счастливому стечению обстоятельств. Актриса отмечала, что трагедия серьёзно изменила её взгляд на жизнь.
«Ангел-хранитель и Господь Бог меня спасли», — говорила Яковлева, вспоминая пережитые события.
Личная жизнь Алёны ЯковлевойПосле пережитой в молодости трагедии Алёна Яковлева долгое время с недоверием относилась к мужчинам и не спешила строить личную жизнь. Однако настойчивые ухаживания актёра Александра Кахуна помогли ей впустить в жизнь любовь.
С Александром Кахуном артистка состояла в гражданском браке. Именно его она называет своей первой большой любовью. Их знакомство произошло ещё в студенческие годы, когда Алёна училась в театральном вузе.
Пара готовилась официально зарегистрировать отношения. В качестве свидетелей на свадьбе должны были присутствовать Валентин Гафт и Марина Неёлова. Однако незадолго до подачи заявления между возлюбленными вспыхнул серьёзный конфликт. Александр приревновал Алёну к коллеге. Актриса не смогла принять подобное поведение. Скандал оказался настолько серьёзным, что поставил точку в отношениях.
Андрей Миронов и Алёна Яковлева
Сама Алёна Яковлева неоднократно отрицала романтическую связь с Андреем Мироновым. Тем не менее в театральной среде её долгие годы называли последней музой знаменитого артиста.
По воспоминаниям современников, в начале совместной работы Миронов часто критиковал молодую актрису. Алёна и без того испытывала волнение рядом со звездой такого масштаба. Позже она поняла, что за резкими замечаниями скрывались знаки внимания.
«Нет, ну так не годится! Артистку Яковлеву нужно заменить. Уже билеты распроданы, а она всё никак не может войти в роль!» — говорил артист.Андрей Миронов славился умением красиво ухаживать. Несмотря на официальный брак, он проявлял внимание к актрисе, дарил подарки. Среди них оказался и флакон духов Фиджи. Позднее Алёна признавалась, что испытывала к нему очень сильные чувства.
Эта история завершилась трагически. Когда Андрею Миронову стало плохо прямо во время спектакля, Яковлева находилась рядом. По словам очевидцев, она первой заметила тревожные изменения в его состоянии и спросила, почему он выглядит настолько красным. Артист отшутился, сказав, что играл в теннис. Вскоре он потерял сознание прямо на сцене.
В зрительном зале в тот вечер находились его первая и вторая супруги, а также дочери. Алёна навещала Миронова в больнице, однако спустя два дня актёр скончался.
Брак с Кириллом Козаковым и рождение дочери
Первым официальным мужем Алёны Яковлевой стал актёр Кирилл Козаков. В этом союзе родилась дочь Мария. Однако появление ребёнка не помогло сохранить семейное счастье.
По словам актрисы, супруг постепенно начал проявлять агрессию. С каждым новым конфликтом его поведение становилось всё более пугающим. Особенно часто ссоры сопровождались битьём посуды. Даже рождение дочери не изменило ситуацию.
Когда Алёна приняла решение уйти, на руках у неё находился четырёхмесячный ребёнок. После расставания Кирилл Козаков на долгие годы исчез из жизни дочери. Контакт между ними возобновился лишь тогда, когда Марии исполнилось 14 лет.
«Я никогда не запрещала им общаться. Я ушла по разным причинам. Я понимала, что жизни у нас не будет. Я родила в 25 лет и была готова к ребёнку, а Кирилл был не готов к этому. Тяжёлое время. Денег не было патологически», — рассказывала актриса.В июле 2022 года Мария подарила матери новый статус. Алёна Яковлева впервые стала бабушкой. У её дочери родилась девочка.
Второй брак Алёны Яковлевой и развод после десяти лет отношений
В середине 1990-х годов в личной жизни актрисы произошли серьёзные перемены. Она вышла замуж за кинорежиссёра Кирилла Мозгалевского. Их знакомство состоялось во время работы над рекламным роликом. Новый избранник быстро нашёл общий язык с дочерью Алёны и фактически принял её как собственного ребёнка. Со стороны этот союз выглядел гармоничным и устойчивым.
Однако спустя годы отношения начали меняться. После поездки во Францию Кирилл Мозгалевский захотел переехать за границу на постоянное место жительства. Разные взгляды на будущее привели супругов к расставанию. После развода бывшие муж и жена сохранили уважительные отношения. Они продолжают общаться и иногда даже проводят праздники вместе.
Роман с мужчиной на 27 лет моложе
Разрыв со вторым супругом дался Алёне Яковлевой тяжело. Она долго не могла окончательно отпустить прошлое.
«Я отпустила. Знаешь, когда? Я тебе скажу! Когда у меня начался роман с молодым человеком, который моложе меня на 27 лет», — признавалась артистка.
Точная продолжительность этих отношений неизвестна. На момент знакомства молодому человеку было всего 25 лет. Значительная разница в возрасте не смущала актрису. Гораздо больше её раздражала реакция окружающих.
«А что я плохого делаю? Я кого-то отбираю или что? Я никому плохого не делаю. Я делаю только хорошее себе и людям. Что ж плохого? По-моему, это всё прекрасно», — говорила Яковлева.Сегодня артистка признаётся, что остаётся открытой для новых отношений. При этом она давно привыкла к самостоятельной жизни и не видит необходимости в совместном быте. По мнению актрисы, романтические отношения не обязательно должны сопровождаться проживанием под одной крышей.
«Романы — пожалуйста. Мне когда предлагают вместе жить, я отвечаю: "А я тогда должна буду вставать в пять утра, провожать тебя на работу?" Понимаете, стареть я не хочу, но у меня совсем другая энергия, чем у моих ровесников», — отмечала она.
Актриса убеждена, что женщинам не стоит бояться отношений с более молодыми мужчинами и оглядываться на общественные стереотипы. Она спокойно относится к своему возрасту и уверена, что впереди её ждёт ещё немало ярких событий.
Госпитализация Алёны Яковлевой и проблемы со здоровьемНедавно актрисе стало плохо прямо во время спектакля. Из-за ухудшения самочувствия постановку пришлось прервать.
Позже Яковлева рассказала подробности в программе «Ты не поверишь!». Сначала врачи заподозрили аппендицит, однако обследование не подтвердило этот диагноз. По словам самой артистки, причиной госпитализации стали проблемы с кишечником.
В результате лечения и восстановления актриса похудела на 12 килограммов.
Конфликт в Театре сатиры перед юбилеемНесколько месяцев Алёна Яковлева готовилась к выпуску нового спектакля, который собирались приурочить к её 65-летию. Однако, по словам актрисы, руководство Московского академического театра сатиры отказалось от проекта в последний момент. Артистка считает, что на реализацию постановки просто не выделили необходимые средства.
«Естественно, юбилей депутата, художественного руководителя и народного артиста Герасимова отметили. А мой — нет. Почему? Да просто-напросто всё было потрачено на другие спектакли с участием Евгения Владимировича и гонорары других приглашённых артистов, играющих в большинстве этих постановок главные роли», — написала Яковлева в личном блоге.Для актрисы ситуация стала полной неожиданностью. Она рассказала, что обсуждение проекта продолжалось с осени. Художественный руководитель Евгений Герасимов анонсировал масштабную постановку, к работе подключили режиссёра Антона Яковлева, а театр несколько месяцев рассказывал о будущем спектакле. Однако перед подписанием документов руководство сообщило, что финансирование отсутствует.
В день собственного юбилея артистка выйдет на сцену в спектакле «Пигмалион». По её словам, это единственная постановка Театра сатиры, в которой она играет последние пять лет. При этом Яковлева подчёркивает, что без работы не остаётся. Её график включает от 15 до 20 спектаклей ежемесячно на разных площадках страны.
«Боюсь ли я реакции со стороны руководства? Что меня уволят? За что? За то, что я всю жизнь была предана театру? Что за 40 с хвостиком лет я ни разу не нарушила дисциплину? За то, что театр всегда стоял у меня на первом месте? Даже съёмки в кино я всегда подстраивала под него. Что в принципе может быть хуже, чем то, что меня уже лишили работы?» — заявила народная артистка.
Алёна Яковлева сегодняСегодня Алёна Яковлева признаётся, что в её жизни присутствует «милый друг». Имя избранника актриса предпочитает не раскрывать. При этом она отмечает, что никогда не испытывала недостатка мужского внимания.
Несмотря на конфликт с руководством Театра сатиры, артистка продолжает активно работать в кино и на сцене. В начале 2026 года телеканал «Россия-1» представил 16-серийную мелодраму «Полюби меня снова», где Яковлева сыграла одну из центральных ролей — Раису Максимовну.
Ещё одним заметным проектом стал комедийно-мистический сериал «Химкинские ведьмы». В этой работе актриса предстала в необычном образе харизматичной ведуньи Прасковьи. Также зрители увидели её в комедийной мелодраме «По любви», где она исполнила роль матери главного героя.
Алёна Яковлева активно гастролирует по стране со спектаклями «Ни дать, ни взять», «Танго на шестерых» и «Кабы я была царица…», продолжая оставаться одной из самых востребованных актрис российского театра и кино.