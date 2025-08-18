18 августа 2025, 13:27

18 августа 2025 года Екатерине Иванчиковой, солистке группы IOWA, исполняется 38 лет. За эти годы она прошла путь от скромной студентки филфака из белорусских Чаусов до звезды российской сцены, чьи песни становятся саундтреками сериалов, а образы вызывают скандалы и обсуждения в прессе. Как бывшая учительница филологии увлеклась гроулингом, создала группу, добилась всероссийской славы и даже оказалась в центре внимания прокуратуры, расскажет «Радио 1».





Биография Кати IOWA: детство и семья

Студенческие годы и «Звездный дилижанс»

Как появился псевдоним IOWA

«Мы постоянно повторяем свои ошибки — мне нравится значение моего прозвища», — объясняла артистка.

Создание группы и первые успехи Кати IOWA

«Одно и то же» — саундтрек к сериалу «Кухня»;

«Простая песня» — к «Физруку»;

«Улыбайся» — к «Сладкой жизни».

Альбомы и сотрудничество IOWA с мировыми артистами

«Люблю все смешивать, сочетать. Нравится фолк с джазом, рок с попом и хип-хопом. Рамок и правил в музыке нет. Мне нравится, когда читают рэп в классических костюмах, когда умело соединяют соул и рок, как, например, делает Джон Ньюман и Stromae. Вот и мне хотелось все смешать», — рассказывала певица.

Личная жизнь Кати IOWA: ранний роман и семья

«Леня терпеливо ждал, пока я расслаблюсь. Все время казалось, что я должна заслужить любовь, быть хорошей девочкой, угождать и ни в чем не отказывать. Потом поняла, что для каждого из нас самый главный человек — он сам. Если мы будем счастливыми, излучать энергию спокойствия, людям будет хорошо с нами и не нужно будет никого удерживать», — рассказывала Иванчикова.



Стиль и эпатажные образы Кати IOWA

«Я же все эти годы здесь, я открыта. Вы можете зайти в мою социальную сеть, услышать все мои посылы в песнях, но этого мало. Есть сиюминутные эмоции. И человек, не зная тебя, не разбираясь в ситуации, может просто растоптать, плюнуть в лицо на ровном месте», — говорила артистка.