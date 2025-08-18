Небогатое детство, тяжелое расставание и скандалы из-за стиля: Кате IOWA 38 лет, как живет исполнительница «Маршрутки»
18 августа 2025 года Екатерине Иванчиковой, солистке группы IOWA, исполняется 38 лет. За эти годы она прошла путь от скромной студентки филфака из белорусских Чаусов до звезды российской сцены, чьи песни становятся саундтреками сериалов, а образы вызывают скандалы и обсуждения в прессе. Как бывшая учительница филологии увлеклась гроулингом, создала группу, добилась всероссийской славы и даже оказалась в центре внимания прокуратуры, расскажет «Радио 1».
Биография Кати IOWA: детство и семьяЕкатерина Иванчикова родилась 18 августа 1987 года в белорусском городе Чаусы в семье механизатора и воспитательницы. Семья жила небогато, родители часто ссорились, и в итоге мама воспитывала Екатерину и её сестру практически одна. Именно мать поддержала первые творческие шаги дочери: записала её на танцы, помогла поступить в музыкальную и художественную школы.
Академическое пение помогло раскрыть ее сильный голос, а участие в конкурсах укрепило желание связать жизнь со сценой. Уже в школьные годы Екатерина участвовала в конкурсах.
Студенческие годы и «Звездный дилижанс»После школы Иванчикова поступила на факультет филологии и журналистики. Студенческие годы были непростыми: денег не хватало на жилье и еду, а отец, перебравшийся в Минск, отказался приютить. Тем не менее Екатерина продолжала учиться и развиваться творчески. Первую популярность принесло участие в проекте «Звёздный дилижанс» (2006 год). Голоса за землячку отправлял весь город, что помогло девушке поверить в себя.
Как появился псевдоним IOWAВ юности Кате Иванчиковой пришлось нелегко: будучи студенткой, она едва сводила концы с концами, а отец, переехавший в Минск с новой женщиной, отказался помочь дочери. Однако девушка не сдавалась — успевала не только учиться, но и развивать творческие способности.
Своё необычное прозвище Катя получила, познакомившись с рок-тусовкой и начав петь в стиле гроулинг. Позже она узнала, что название альбома Slipknot «Iowa» — это не просто отсылка к штату, а аббревиатура фразы «Idiots Always Walk Around» («Идиоты ходят по кругу»).
«Мы постоянно повторяем свои ошибки — мне нравится значение моего прозвища», — объясняла артистка.
Создание группы и первые успехи Кати IOWA
Первые музыкальные эксперименты Иванчиковой были далеки от радиоформата: тяжёлый рок и мрачные тексты. Всё изменилось, когда она вместе с гитаристом Леонидом Терещенко и барабанщиком Василием Булановым певица создала группу. После года гастролей по Беларуси музыканты переехали в Петербург, и город вдохновил их на более светлые и жизнерадостные композиции.
Прорывом стал трек «Мама». Клип быстро набрал миллион просмотров, после чего IOWA пригласили на «Новую волну». Песни группы зазвучали в популярных шоу и сериалах:
- «Одно и то же» — саундтрек к сериалу «Кухня»;
- «Простая песня» — к «Физруку»;
- «Улыбайся» — к «Сладкой жизни».
Альбомы и сотрудничество IOWA с мировыми артистамиПотребовалось несколько лет, чтобы коллектив нашёл свой уникальный стиль.
«Люблю все смешивать, сочетать. Нравится фолк с джазом, рок с попом и хип-хопом. Рамок и правил в музыке нет. Мне нравится, когда читают рэп в классических костюмах, когда умело соединяют соул и рок, как, например, делает Джон Ньюман и Stromae. Вот и мне хотелось все смешать», — рассказывала певица.В 2015 году вышел дебютный альбом Export с хитом «Маршрутка». Группа получила номинации на Премии Муз-ТВ, выступила в «Крокус Сити Холле» и Минске. Позже коллектив записал совместный трек с солистом System of a Down.
После релиза альбома «Import» группа выпустила пластинки «#людимаяки» и «Кассиопея». Каждая работа носила автобиографичный характер, а последняя особенно ярко отразила изменения в жизни и статусе солистки Екатерины Иванчиковой.
Личная жизнь Кати IOWA: ранний роман и семьяЕкатерина Иванчикова не скрывала, что ее первые творческие шаги были окрашены в мрачные тона. Причиной тому стала юношеская любовь, которая завершилась из-за того, что избранник певицы не разделял ее стремления к сцене и славе.
Позднее судьба свела будущую вокалистку группы IOWA с гитаристом Леонидом Терещенко, известным в могилевской рок-тусовке по коллективу Carpen Dies. Музыкант планировал уехать в США вместе с группой, но из-за проблем с документами остался в Беларуси. Именно тогда он встретил Екатерину и сразу обратил на нее внимание. Артистка признавалась, что на тот момент непростые отношения с отцом сказывались на ее доверии к мужчинам. Она постоянно сомневалась в себе и в чувствах возлюбленного.
«Леня терпеливо ждал, пока я расслаблюсь. Все время казалось, что я должна заслужить любовь, быть хорошей девочкой, угождать и ни в чем не отказывать. Потом поняла, что для каждого из нас самый главный человек — он сам. Если мы будем счастливыми, излучать энергию спокойствия, людям будет хорошо с нами и не нужно будет никого удерживать», — рассказывала Иванчикова.Их союз оказался прочным как в творчестве, так и в личной жизни. Несколько лет пара жила гражданским браком, в 2012 году официально расписалась, а в 2016-м обвенчалась в Карелии. В октябре 2022 года супруги объявили о беременности певицы, а в марте 2023-го у них родился сын Лев.
Символично, что в то же время вышел альбом «Кассиопея» — певица связывала его с темой материнства и «звёздных связей между людьми».
Стиль и эпатажные образы Кати IOWAИванчикова всегда тяготела к ярким и необычным образам. Стилистом певицы стала её подруга Таня Вельвет, которая подбирала уникальные наряды, созданные молодыми дизайнерами. Однако некоторые выходы артистки становились скандальными. В 2024 году на VK Fest певица выступила в синем латексном костюме с «встроенным» стулом.
На концерте в Великом Новгороде Иванчикова вышла в наряде телесного цвета с каркасом, который часть публики восприняла как провокацию. Скандал дошёл до прокуратуры, артистку обвинили в «непристойности». Сама певица заявила, что костюм был отсылкой к эпохе Ренессанса и имел философский подтекст. Екатерина активно занимается благотворительностью. Она отмечала, что для неё важно «нести месседж» и поддерживать молодые таланты.
«Я же все эти годы здесь, я открыта. Вы можете зайти в мою социальную сеть, услышать все мои посылы в песнях, но этого мало. Есть сиюминутные эмоции. И человек, не зная тебя, не разбираясь в ситуации, может просто растоптать, плюнуть в лицо на ровном месте», — говорила артистка.