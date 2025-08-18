В Узбекистане запретили Comedy Club
В Узбекистане запретили Comedy Club из-за «несоответствия нормам этикета». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Министерство культуры страны направляет организаторам указания и рекомендации относительно выступлений приезжих артистов. По словам организаторов, ограничения начали действовать еще два года назад.
Тогда в Ташкенте планировали провести шоу «Музыкальный Comedy Club», но оно не состоялось. Причиной отмены стали технические проблемы. Как сообщает SHOT, организаторы получили официальное уведомление от Министерства культуры страны. В нем говорилось, что семейные, супружеские, мужские и женские отношения, которые демонстрируются в шоу, противоречат национальным ценностям.
Программа артистов в Узбекистане тщательно проверяется и при необходимости корректируется, чтобы соответствовать «моральным нормам страны».
Уточняется, что представители власти просили убрать некоторые шутки из стендапа Алексея Щербакова, а концерт рэпера T-Fest был отменен. То же самое коснулось выступлений других популярных артистов в России. Организаторы добавили, что из-за ограничений они теряют значительную часть дохода.
