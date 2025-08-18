Невеста Лепса Аврора сводила младшего брата на его первую вечеринку

18 августа 2025, 11:30

19-летняя Аврора Киба познакомила 15-летнего брата с атмосферой ночной жизни

Аврора Киба (Фото: Instagram* / @avrorakiba)

Аврора Киба, 19-летняя девушка певца Григория Лепса, провела вечер в компании младшего брата Матвея, которому всего 15 лет.





Для юноши это стало первым опытом посещения шумной вечеринки, и сопровождала его старшая сестра.



Для выхода в свет Аврора выбрала яркий образ — блестящий топ и короткие шорты. Волосы она собрала в аккуратный пучок, дополнив образ лёгким макияжем. На мероприятии девушка не только наслаждалась атмосферой сама, но и активно вовлекала брата — они танцевали вместе под хиты прошлых лет.



В социальной сети Киба также рассказала о своих впечатлениях.





«Первая моя тусовка с братом. Оставлю это тут) Потому что теперь я тот самый трезвый водитель-старший товарищ. Нас кстати все снимали, мы были самыми веселыми…» — написала невеста Лепса.