«Идите в баню»: Сатирик Семён Альтов попал под суд и должен 13 миллионов рублей
Известный сатирик Семён Альтов и его семья могут лишиться 13 миллионов рублей из-за судебного иска, связанного с реконструкцией Лиговского банно-прачечного комбината. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Альтов приобрёл данное здание в 2021 году у экс-вице-губернатора Петербурга Юрия Молчанова и его партнёра, планируя создать в нём арт-пространство с концертным залом. Писатель привлёк к проекту свою жену Ларису и сына Павла, разбирающегося в бизнесе.
Для реализации задуманного семья обратилась в фирму «М.Г. Прайват Реконстракшн». Однако при закрытии контракта между сторонами возник спор, который не удалось урегулировать. Теперь фирма требует через суд взыскать с Альтовых 12,8 миллиона рублей.
Отмечается, что здание комбината, построенное в 1934 году, является объектом культурного наследия эпохи авангарда. Неизвестно, как судебное разбирательство повлияет на планы по созданию арт-пространства.
Читайте также: