«Идите в баню»: Сатирик Семён Альтов попал под суд и должен 13 миллионов рублей

18 августа 2025, 11:05

Семёна Альтова судят из-за конфликта вокруг Лиговских бань в Петербурге

Семён Альтов (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Известный сатирик Семён Альтов и его семья могут лишиться 13 миллионов рублей из-за судебного иска, связанного с реконструкцией Лиговского банно-прачечного комбината. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.