Недовольна пенсией, удочерила мигрантку и попала в базу «Миротворец»*: где сейчас звезда «Папиных дочек» Ольга Волкова и почему ее критикуют?
Ольга Владимировна Волкова — советская и российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа. Народная артистка Российской Федерации. На ее счету более 230 ролей, однако широкая популярность пришла к ней благодаря роли бабушки Антонины Семеновны в сериале «Папины дочки», а также участию в фильмах «Вокзал для двоих», «12 стульев» и «Двенадцать месяцев». 15 апреля ей исполняется 87 лет. Про личную жизнь и гражданскую позицию — в материале «Радио 1».
Биография Ольги Волковой: юность и карьераОльга Владимировна Волкова (урожденная Политова) родилась в Ленинграде 15 апреля 1939 года. Дедушка актрисы, Иван Вольский, стоял у истоков знаменитых театров-кабаре «Кривой Джимми» и «Старинный водевиль». Атмосфера творческого поиска и легкой иронии, царившая в семье, сформировала её уникальный артистический почерк — редкое сочетание глубокого психологизма и блестящего комедийного дара.
Профессиональное становление Волковой началось в 1960 году, когда она окончила актерскую студию при Ленинградском ТЮЗе. Именно здесь, под руководством Леонида Макарьева, она научилась универсальности: её амплуа «травести» позволяло одинаково убедительно играть и мальчишек, и сказочных существ. Однако рамки детского театра быстро стали тесны для её таланта.
После яркого периода в Театре комедии имени Акимова в 1976 году в её жизни начался «золотой век» БДТ. Георгий Товстоногов, славившийся своим безошибочным чутьем на таланты, пригласил Волкову в труппу одного из лучших театров страны. В БДТ она проработала 20 лет, став полноправной звездой прославленной сцены.
Муза Эльдара Рязанова и всенародная любовьКино долго «присматривалось» к актрисе. Несмотря на дебют в начале 60-х, настоящий триумф случился благодаря встрече с Эльдаром Рязановым. Режиссер разглядел в ней ту самую «маленькую женщину» с огромным внутренним миром. Её официантка Виолетта из «Вокзала для двоих» стала символом эпохи, а роль Кати Ивановой в «Небесах обетованных» принесла Ольге Владимировне звание лучшей актрисы 1991 года по опросу журнала «Советский экран».
В 1990-е годы, когда многие актеры остались не у дел, Волкова приняла смелое решение переехать в Москву. Это был риск, начатый практически с нуля, но столица приняла её. Она стала одной из самых востребованных актрис антрепризы и сериалов. Современному зрителю Ольга Волкова открылась с новой стороны в ситкоме «Папины дочки», где её героиня, Антонина Семёновна, стала одним из самых колоритных и любимых персонажей проекта.
Личная жизнь Ольги ВолковойПервый брак с кинооператором Леонидом Волковым подарил Волковой дочь Екатерину. Позже был яркий роман с актером Георгием Тараторкиным, в результате которого родился сын Иван (сегодня известный актер и композитор). Однако главным мужчиной её жизни стал художник Владимир Ховралев. Их союз, продлившийся более 30 лет, Ольга Владимировна называла «абсолютным пониманием».
Мужчина скончался от инфаркта 5 марта 2015 года в возрасте 84 лет. Он умер тихо, во сне. Ольга Владимировна рассказывала в интервью, что в последние минуты он не просыпался, но по движению его губ ей показалось, что он звал её по имени.
«Я пошла его будить, он не просыпается. И, судя по губам, по-моему, он говорил "Оля", звал меня, но не просыпаясь. Легко ушел, можно только позавидовать такому уходу», — рассказала Волкова.Позже актриса столкнулась с тем, что место на московских кладбищах стоило слишком дорого, поэтому Владимира похоронили в Подмосковье. Там же она заранее приобрела место и для себя, чтобы быть рядом.
У актрисы двое взрослых детей, шесть внуков и двое правнуков. Несколько лет назад она удочерила мигрантку из Киргизии Айжамал. У нее были трудности в жизни. За этот поступок Ольгу Волкову осудили все, но она не отступила.
Ненависть от соотечественников и «Миротворец»*Ольга Волкова не утаивает патриотизма и любви к своей стране. Но в 2021 году женщина столкнулась с недовольством в сети после публичной критики русского народа. Несколько лет назад она сказала, что ее соотечественники стали ленивыми, равнодушными и живут так, будто бы их ничего не касается.
Артистка всегда говорила, что нужно поддерживать свою страну. Она считает, что задача артистов — поднимать настроение и помогать эмоционально людям в трудное время.
«Мы должны, как психиатры, как врачи, помогать людям поднять настроение, чтобы выдержать в это ужасное трудное время», — делится актриса.В 2017-м году актриса гастролировала в Крым. После этой поездки она узнала, что ее фамилия попала на сайт «Миротворец»*. Эта новость была для нее печальной, потому что в соседнем государстве ей дали главную роль, но на съемки она не попала. Ольга не скрывала, что на Украине у нее осталось много друзей и коллег, с которыми теперь утрачена связь и общий язык. Но она не теряет надежды на лучшие времена и продолжает играть.
Маленькая пенсияВ 2021 году актриса рассказала о размере своей пенсии. Она получает 50 тысяч рублей каждый месяц. Ольгу возмутил факт, что пенсию повысили только тем Народным артистам, которые прописаны в Москве. Женщина призналась, что этого не хватает для комфортной жизни, потому что одни лекарства и квартира стоят недёшево.
«У меня получается 50 тысяч рублей. Это очень много (по сравнению со средним размером пенсии по стране). Тридцать плюс двадцать. Жить можно? Не очень. Квартплата, лекарства и еще помогаю, кому могу помочь», — рассказала Ольга.
Ольга Волкова сегодняОльга Волкова продолжает играть в кино: она снялась в продолжении популярного сериала «Папины дочки», приняла участие в картине «Кто вызвал аниматора?». Кроме того, женщина продолжает выходить на сцену.
В последние годы она активно занимается литературой. Её книга «Ольга Волкова. Оля» — это не просто мемуары, а ироничный взгляд на профессию и жизнь, написанный живым, «волковым» языком.