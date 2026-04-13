«Очень и очень жестко»: Айза высказалась о семилетнем приговоре Чекалину

Певица Айза высказалась о семилетнем приговоре Чекалину
Решение суда о семилетнем тюремном сроке мужу блогерши Лерчек Артему Чекалину прокомментировала в беседе с Voice певица Айза.
Она выразила мнение, что Чекалину следовало бы предоставить отсрочку отбывания наказания на время борьбы Лерчек с тяжелой болезнью. Айза подчеркнула, что не оспаривает вину осужденного, но считает, что сейчас его поддержка семье критически необходима.
«Если честно, по мне это выглядит очень страшно — когда депутаты призывают рожать, а потом происходит вот так вот. По мне — это очень и очень жестко», — заявила собеседница.
В зале суда на Чекалина надели наручники. Таким образом, трое детей блогера — дочь и двое сыновей — остаются с матерью, у которой диагностировали четвертую стадию рака желудка.