«В приемную семью или детдом»: Адвокат объяснила, что будет с детьми Лерчек после заключения Чекалина

13 апреля 2026, 18:14

Адвокат Ярмуш: дети Чекалина будут оставаться с Лерчек до последнего

Артем Чекалин (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) продолжает бороться с онкологией, пока ее бывший муж, Артем Чекалин, получает семь лет колонии за неуплату налогов и легализацию 250 млн рублей. В СМИ активно обсуждается вопрос: что будет с двумя несовершеннолетними детьми пары, если мать, проходящая тяжелое лечение, тоже окажется под следствием?





Адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Радио 1» отметила, что при вынесении приговора Артему Чекалину суд не мог игнорировать наличие малолетних детей, однако этот фактор не стал спасательным кругом.





«Ему уже дали семь лет лишения свободы. Суд, принимая решение, вынося приговор, учитывал в том числе наличие несовершеннолетних детей, но также учел тяжесть его преступления. А его преступление — экономическое: неуплата налогов, незаконные переводы, легализация денежных средств, добытых преступным путем, — порядка 250 млн рублей», — напомнила эксперт.

«Дети должны находиться со своей мамой. Даже если она лечится, детей не поместят в детский дом. Мама может организовать няню или будут бабушка с дедушкой или дополнительный присмотр, если у нее на это есть средства. Надеюсь, она сможет лечиться, и дети будут рядом с ней», — подчеркнула юрист.

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

«А вот если уголовное дело против Лерчек возобновят и дойдет до реального приговора, либо если ее здоровье резко ухудшится — ситуация изменится. Тогда дети, если есть близкие родственники, которые захотят взять опеку, будут с ними. Или им назначат опекунов по распоряжению соответствующих органов. Если таковых не найдется, дети попадут в приемную семью или будут помещены в детский дом. Обычно, когда выносится наказание гражданину, у которого есть малолетние дети, могут отсрочить исполнение, пока детям не исполнится 14 лет. Но здесь суд не счел это необходимым. Видимо, посчитал, что нужно наказать вот так», — резюмировала адвокат.

