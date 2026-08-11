«Негодяи»: Авраам Руссо впервые откровенно рассказал о пережитом покушении

11 августа 2026, 12:02

Певец Руссо признался, что не хочет мстить тем, кто совершил покушение на него

Авраам Руссо (фото: Радио 1)

Российский эстрадный певец Авраам Руссо рассказал о пережитом похищении и покушении на него в 2006 году.





В подкасте для Propusk.TV и «Радио 1» Руссо вспомнил, что в момент покушения возвращался домой после концерта. По словам певца, несмотря на произошедшее, он не винит себя за случившееся и не хочет жить прошлым.



«Что даст тебе жить в прошлом? Я знаю прекрасно этих людей и что они сделали. Они негодяи. Я мог бы им ответить, но я даже не пытался это делать. И сейчас я это отпустил. Я помню только то, что хочу, остальное могу вычеркнуть», — рассказал Руссо.