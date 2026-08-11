«Негодяи»: Авраам Руссо впервые откровенно рассказал о пережитом покушении
Певец Руссо признался, что не хочет мстить тем, кто совершил покушение на него
Российский эстрадный певец Авраам Руссо рассказал о пережитом похищении и покушении на него в 2006 году.
В подкасте для Propusk.TV и «Радио 1» Руссо вспомнил, что в момент покушения возвращался домой после концерта. По словам певца, несмотря на произошедшее, он не винит себя за случившееся и не хочет жить прошлым.
«Что даст тебе жить в прошлом? Я знаю прекрасно этих людей и что они сделали. Они негодяи. Я мог бы им ответить, но я даже не пытался это делать. И сейчас я это отпустил. Я помню только то, что хочу, остальное могу вычеркнуть», — рассказал Руссо.
Артист также признался, что после нападения его посещали мысли об отмщении. Однако, по его словам, он понимал, что месть не имеет смысла и лишь приведет к новым негативным последствиям.
Покушению в 2006 году предшествовал другой инцидент. В январе 2004 года Руссо, по версии следствия, был похищен и некоторое время удерживался людьми, связанными с бывшим владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым.
Как сообщалось в материалах дела, 31 января 2004 года Исмаилов пригласил певца на ужин в ресторан «Прага» на Арбате. В служебном кабинете бизнесмена у Руссо отобрали мобильный телефон и избили. После этого артиста отвезли в загородный дом в Апрелевке, где он находился до 1 февраля. Впоследствии Руссо согласился выполнить требования похитителей и был отпущен.
По словам певца, ему угрожали и избивали, требуя, чтобы он вернулся к Исмаилову.
19 августа 2006 года на Руссо было совершено покушение. Певец ехал домой после концерта вместе со своим телохранителем Романом Фетисовым. По дороге неизвестный открыл огонь по автомобилю из засады. В машину попали девять пуль, две из которых ранили Руссо в левую ногу. В результате были повреждены бедренная артерия и колено.
По версии следствия, организацию покушения связывали с Тельманом Исмаиловым, который, как предполагалось, мог быть недоволен уходом певца к другому продюсеру. В качестве непосредственных исполнителей следствие называло Алексея Трясникова и Виталия Джуру, которые, согласно материалам дела, следили за артистом.
Спустя годы Руссо говорит, что предпочитает не возвращаться к пережитому и оставил мысли о случившемся в прошлом.