«Подумала, что Шакира»: живое выступление Нюши расстроило фанатов
Певица Нюшу раскритиковали за вокал на концерте
Нюша оказалась в центре обсуждений в Сети после одного из недавних выступлений. Певица активно двигалась по сцене и устроила энергичное шоу, однако часть зрителей больше внимания обратила на её вокал.
В комментариях пользователи раскритиковали живое исполнение артистки и предположили, что во время номера она слишком сильно сосредоточилась на постановке и танцах.
«Подумала, что Шакира», — иронично написала одна из зрительниц, сравнив выступление Нюши с шоу зарубежной звезды.Некоторые комментаторы, напротив, призвали не слишком жёстко оценивать артистку и напомнили, что концертное выступление включает не только вокал, но и хореографию, сценическое движение и работу с публикой.
Однако дискуссия под видео быстро разгорелась: поклонники спорили, насколько удачным получилось исполнение вживую и действительно ли Нюше удалось совместить сложную постановку с качественным вокалом.