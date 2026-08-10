«Подумала, что Шакира»: живое выступление Нюши расстроило фанатов

10 августа 2026, 23:39

Певица Нюшу раскритиковали за вокал на концерте

Нюша (Фото: Instagram* / @nyusha_nyusha)

Нюша оказалась в центре обсуждений в Сети после одного из недавних выступлений. Певица активно двигалась по сцене и устроила энергичное шоу, однако часть зрителей больше внимания обратила на её вокал.





В комментариях пользователи раскритиковали живое исполнение артистки и предположили, что во время номера она слишком сильно сосредоточилась на постановке и танцах.





«Подумала, что Шакира», — иронично написала одна из зрительниц, сравнив выступление Нюши с шоу зарубежной звезды.