Слава вышла из бани в бикини и валенках, пустившись в пляс во время отдыха на Алтае

11 августа 2026, 02:07

Певица Слава/Анастасия Сланевская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) сняла на видео забавный танец около бани, который она устроила во время отдыха на Алтае. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на личный блог звезды.





Согласно материалу, 46-летняя артистка предстала перед камерой в полосатом бикини, поверх которого надела шубу, в то время как на ногах у нее находились валенки. Голову Славы украсила бейсболка. Выйдя из парилки в солнцезащитных очках, певица пустилась в энергичный пляс.



«Ух, эх, банька, Алтай!» — подписала она в своем посте.