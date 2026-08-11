Слава вышла из бани в бикини и валенках, пустившись в пляс во время отдыха на Алтае
Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) сняла на видео забавный танец около бани, который она устроила во время отдыха на Алтае. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на личный блог звезды.
Согласно материалу, 46-летняя артистка предстала перед камерой в полосатом бикини, поверх которого надела шубу, в то время как на ногах у нее находились валенки. Голову Славы украсила бейсболка. Выйдя из парилки в солнцезащитных очках, певица пустилась в энергичный пляс.
«Ух, эх, банька, Алтай!» — подписала она в своем посте.Клип вызвал восторг у поклонников. Пользователи засыпали исполнительницу комплиментами в комментариях, называя её огненной женщиной и отмечая, что такой отдых — настоящее удовольствие.
В начале августа Слава показала фанатам, как проходит ремонт в ее доме. Артистка подтвердила, что не планирует ограничиваться косметическими изменениями — помещение ждет серьезная перепланировка. Звезда объяснила, что хочет максимально освободить пространство и оставить только самые необходимые элементы. Подробности читайте здесь.